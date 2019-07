eL Regional Pampeano, y la Zona Campeonato quedó al rojo vivo

Se jugó la Fecha 9 del Regional Pampeano, y la Zona Campeonato quedó al rojo vivo luego de la victoria de Comercial frente a Mar del Plata Club por 32 a 22. Por su parte, Sportiva venció por 16 a 9 a San Ignacio en Bahía Blanca, y tanto los Bahienses, Sporting y los de Sierra de los Padres tiene que esperar a la próxima fecha para ver cual de los 3 llega a la final frente al ya clasificado equipo de Santa Celina. En el Reclasificatorio, ganaron Uncas y Los Cardos.

Gran tarde vivió Comercial en su predio de Sierra de los Padres, ya que bajó al puntero y ya clasificado a la final, Mar del Plata Club, por 32 a 22. En un cotejo cargado de emociones, el “Celeste”, que estrenó camiseta simil “Los Pumas”, ganó gracias a los tries de Felipe Robles (2), Gerardo Vouilloz (2) más tres conversiones y dos penales de Bautista Farisé. Por el lado de los de Rafael Urrutia, Emiliano Villa y Pedro Hernández (2) llegaron al try, mientras que Leonardo Sestelo sumó dos conversiones y un penal.

En Bahía Blanca hubo un duelo parejo que se decantó para el lado de Sportiva, que se hizo fuerte en La Carrindanga para vencer a San Ignacio por 16 a 9. El marcador lo configuró un Try Penal y tres penal de Ignacio Ficcadenti para los locales, y dos penales de Rafael Riego para el “Verde”.

Por su parte, Sporting tuvo fecha libre y ya piensa en el clásico frente a Mar del Plata Club de la próxima fecha.

En el Reclasificatorio, Uncas se hizo fuerte de local frente a Argentino de Bahía Blanca y lo venció por 19 a 15 gracias a que Tomás Zaragoza, Emiliano Costanzo e Ignacio Borione se zambulleron en el in goal y a que Tomas Álvarez marcó 2 conversiones.

Por su parte, Los Cardos venció por la mínima a Universitario por 22 a 21 y en condición de local. En el elenco de Tandil, Martín Roveda, Facundo Czop y Fausto García llegaron al try, más dos conversiones de Simón Alessi y un penal de José Guazzelli. Para los del Barrio Libertad, Juan Bruno y Bruno Lafranconi llegaron a la zona de anotación, mientras que Igancio Osorno sumó una conversión y tres penales.

Biguá fue quién tuvo Fecha libre este fin de sema

RESULTADOS

Comercial 32 vs 22 Mar del Plata Club

Comercial 31 vs 47 Mar del Plata Club (Intermedia)

Sportiva de Bahía Blanca 16 vs 9 San Ignacio

Sportiva de Bahía Blanca 27 vs 28 San Ignacio (Intermedia)

Libre: Sporting

POSICIONES

Mar del Plata Club ——22 PJ: 7

Sportiva ——————-18 PJ: 8

Sporting ——————-16 PJ: 7

Comercial —————–16 PJ: 7

San Ignacio —————11 PJ: 7

Próxima Fecha

Mar del Plata Club vs Sporting

San Ignacio vs Comercial

Libre: Sportiva

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Los Cardos 22 vs 21 Universitario

Los Cardos 24 vs 26 Universitario (Intermedia)

Uncas 19 vs 15 Argentino de Bahía Blanca

Uncas 41 vs 54 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Libre: Biguá

Regional Pampeano B

Los 50 16 vs 7 Pueyrredón

Los 50 19 vs 8 Pueyrredón (Intermedia)

Torneo Desarrollo

Camarones 6 vs 10 Miramar

Torneo Preintermedia

Comercial 10 vs 45 Mar del Plata Club

M-19 Clasificatoria

Los 50 14 vs 52 Mar del Plata Club

Los Cardos 19 vs 3 Sporting B

Universitario 22 vs 19 Biguá

M-16

Sporting A 34 vs 0 Comercial