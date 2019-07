Pulti pensando en el Siglo XXI presentó su proyecto: “Mar del Plata Capital Tecnológica”

En el marco de la presentación de su propuesta de convertir a Mar del Plata en una Capital Tecnológica, el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, que “Mar del Plata no necesita ni más abogados ni contadores, sino que necesita más programadores de software, técnicos para todas sus industrias y para crear más valor en la economía”.

“Mar del Plata Tecnológica es un proyecto, mediante el cual queremos que nuestros jóvenes puedan avanzar en lo que se llama la economía del conocimiento. Hoy todos usamos tecnología, en la casa, la calle o el trabajo y somos usuarios, pero para ello hay alguien que produce esa tecnología, lo cual es hacer software”, explicó el principal referente de Acción Marplatense.

En tal sentido, señaló que “enseñar a hacer software es enseñar el principal oficio del siglo XXI, porque hay cada vez más tecnología, cada vez va a haber más y hacen falta programadores incluso” y agregó que su compromiso “es retomar los proyectos que fueron interrumpidos en 2015 para hacerlos más y mejor”.

Consultado por “el Retrato…” sobre cuánto tiempo se atrasaron las iniciativas que habían sido iniciadas, respondió: “En este, cómo en otros órdenes, se ha dado un gran salto hacia atrás, pero ahora no hay que llorar sobre la leche derramada, sino que tenemos que comprometernos a hacerlo más y mejor”.

“Hay que retomar la enseñanza de pensamiento computacional en los jardines de infantes, enseñar programas en secundarias y primarias, retomar la obra interrumpida del parque informático y darle luz a la escuela de artes y oficiales digitales para de esa manera construir la economía del conocimiento”, remarcó.

En ese contexto, destacó que el mismo es un proyecto para “empezar hoy y para las próximas décadas” a la vez que se refirió a que hay otras ciudades que comenzaron a enseñar esto, entre las cuales destacó el caso de Florianópolis (Brasil), la cual arrancó con un parque informático de 5 hectáreas y hoy tiene 250 y de Mendoza que ya está construyendo el segundo.

“Por lo que, en este tiempo que se perdió, se pudo haber avanzado. Proponemos no perder más tiempo y retomar este camino para hacerlo con más fuerza y mejor aún”, aseguró el ex intendente de General Pueyrredón y comentó que “los chicos de los barrios pueden aprender a hacer software, no se necesita ser hijo de rico para ello. Tenes que tener solamente la oportunidad de aprender”.

En relación a lo anterior, añadió que “ese conocimiento o saber que se pone en la cabeza de cada chico garantiza, no solo trabajo para él, sino también la expansión de una nueva economía que tiene que ver con el siglo XXI”.

Conforme a ello, Gustavo Pulti hizo hincapié en que Acción Marplatense propone “pensar la ciudad con el corazón y la cabeza puestos acá” y completó: “Tenemos que defender nuestras industrias clásicas, nuestro puerto, industria textil y parque informático, pero también tenemos que proponerlos la economía del siglo XXI, que es esta y que la van a protagonizar los jóvenes de toda la ciudad, generando un nuevo logro para una Mar del Plata que lo quiere tener”.

“El desarrollo de la economía del conocimiento puede ser para el siglo XXI lo que ha sido para Mar del Plata el puerto en el siglo XX: un enorme generador de trabajo. Tenemos que tener el puerto, el parque industrial, la industria textil y esta nueva economía”, indicó a la vez que invitó a pensar en “otras oportunidades de trabajo, de progreso y otro diseño de le educación al servicio de esa economía”.

Además, manifestó que “Mar del Plata no necesita ni más abogados ni contadores, sino que necesita más programadores de software, técnicos para todas sus industrias y para crear más valor en la economía”.

Por otra parte, al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué papel van a jugar las universidades en esto, respondió que “son fundamentales. Habíamos acordado el desarrollo del parque informático con 25 empresas y las 5 universidades, se empezó la construcción, pero llegó un gobierno que no creía en la tecnología lamentablemente y se interrumpió todo el proyecto tecnológico”.

“Globant era una de las 25 empresas que había firmado para radicarse en el parque informático, pero se fue a Tandil y está haciendo una inversión de 35 millones de dólares en esa ciudad”, detalló a la vez que hizo hincapié en no lamentarse más con el tiempo perdido y empezar a ejecutar acciones.

Por último, el ex intendente de General Pueyrredón sostuvo en conversación con “el Retrato…”: “Vamos a aplicar el programa de educación barrial que creó Aprile para estimular el crecimiento de este aprendizaje en los distintos barrios, hay que sacar la educación municipal del estado de conflicto y ponerla al servicio de este proyecto como también la universidad que tiene la carrera” y resaltó: “Tenemos un gran horizonte y un gran desafío. No hay que perder más tiempo y avanzar sobre ello”.