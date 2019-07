Kicillof dijo que la distribución de energía en la Provincia “es una estafa” y que revisará la concesión

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Economía y hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abordó la preocupante situación energética de la Provincia, que quedó en el ojo de la tormenta a partir del extenso y prolongado corte de luz que afectó a La Plata desde el sábado hasta el jueves la semana pasada.

Fue en diálogo con “Todo no se puede”, en el aire de FM CIELO 103.5. Allí, Kicillof atribuyó el problema a la “privatización y desregulación” del viejo sistema estatal, al que se le sumó la conformación de un monopolio que controla el empresario cercano al gobierno Rogelio Pagano. “Si antes había poca competencia, ahora hay cero”, objetó.

En ese sentido, y ante la consulta concreta respecto de si revisaría esos contratos, Kicillof no dudó: “Obviamente, hay una estafa que tiene mucho tiempo y que no se puede atribuir todo a la Gobernadora, aunque lo empeoró”, sentenció.

Además, dijo que el actual “es un gobierno de empresas” y que “los que deberían controlar al sector privado, para que no abuse, cumpla planes de inversión y para que el servicio tenga calidad, son empleados de las empresas”, lo cual caracterizó como un hecho “de corrupción”.

Por eso aseguró que “hay que cambiarlo todo” y agitó el fantasma de la expropiación. “A mí me tocó estar hasta 2015 en el gobierno y fijarme cómo había quedado ese servicio privatizado, y terminamos recuperando YPF. Si la empresa más importante de la argentina no saca petróleo, no invierte, vende los recursos, no nos sirve”, dijo, comparando ambos casos.

Esa situación abrió las puertas a un multimillonario juicio contra el Gobierno, en jurisdicción extranjera. Pero, para Kicillof, los litigantes son “Fondos buitre” y “no tienen razón”. “La constitución dice que todos los países, en particular el nuestro, tienen derecho a que, si algo es de interés nacional, recuperarlo”, explicó. Y, aunque admitió que sí “habría que estar discutiendo esto”, objetó que se haga “en los tribunales norteamericanos”.