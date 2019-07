Casa Puentes impulsa un censo para saber sobre la cantidad de gente que vive en situación de calle

“A partir de la semana que viene vamos a mandar a la calle un equipo de compañeras y compañeros para hacer un relevamiento con características de censo popular sobre la gente que vive en situación de calle” anticipó ante “el Retrato…” Daniela Castro referente del MP la Dignidad- Casa Puentes, que además remarcó que “Solo en junio atendimos 460 personas en Casa Puente. Solo nosotros”

“Hoy estamos viviendo con mucha alarma por el crecimiento en la ciudad de las personas en situación de calle. Eso nos lleva a convocar a los medios y hacer una medida distinta de reclamo permanente” señaló en diálogo con “el Retrato…” Castro para acotar que “Claramente se está poniendo en juego la vida de la gente y es triste escuchar a los funcionarios diciendo que las personas que están en esta situación lo hacen “porque les gusta , porque lo eligieron”

Castro se refirió de esta manera por el difícil momento que atraviesan aquellas personas que por diversas causas hoy están literalmente tiradas en las calles de Mar del Plata, para remarcar que “Desde el sentido común es fácil entender que absolutamente nadie elija vivir en la calle. Con todo lo que eso implica”.

Cuando se la indagó acerca de los motivos por los cuales solo 4 de más de 100 personas permitieron que los trasladaran a un hogar de tránsito, enfatizó que “Creo que hay varios puntos a tener en cuenta. Para que las personas puedan ir a los Paradores no deben estar alcoholizadas, ni drogadas. Y si uno reuniera estos requisitos seguramente no estaría en la calle. Eso los priva de poder ir a los Paradores.”

En este sentido dijo que “Hay personas que han tenido problemas con la justicia, personas que están cumpliendo algunas causas. Cuando van a la Plaza Rocha, que es desde donde los trasladan, unas cuadras antes comienza a haber patrulleros. No saben si van a ser detenidos. La mayoría no tiene documentos por el contexto. Entonces necesitamos apelar más a la solidaridad”

Mas adelante Castro afirmó que “ Necesitamos frazadas y alimentos pero también que nos demos vuelta a mirar que nada es tan simple. Necesitamos hacer un llamado de conciencia a los funcionarios de turno, a quienes están a cargo de esto. Creo que hay una instancia donde se dice: Yo soy trabajador del Estado y hago lo que corresponde. Y no es tan así. Acá no se trabaja solo tras una pila de expedientes. Acá se trata de trabajar con gente que se está muriendo. En el país hay 5 muertes y uno de ellos de Mar del Plata. Uno más. Siempre es uno más. Los Paradores no alcanzan, la buena voluntad no alcanza.

– Los han llamado a ustedes desde la Comuna para colaborar?

– Jamás. No nos han llamado y solo hemos tenido una reunión con funcionarios de Arroyo el año pasado. Nos negaron todo. Desde alimentos hasta mesas donde trabajar estos temas. Y decidimos continuar como estábamos. Nosotros tenemos estadísticas reales. Solo en junio atendimos 460 personas en Casa Puente. Solo nosotros. Los asistimos con alimentos, con el merendero, ropa y frazadas. Pero también acompañándolos y siendo nexo con documentación. Nuestro equipo especializado en adicciones trabaja con ellos. Estamos trabajando permanente y a partir de la semana que viene vamos a mandar a la calle un equipo de compañeras y compañeros para hacer un relevamiento con características de censo popular. Para tener números exactos de cómo es la situación de calle de la ciudad porque lo que hay no alcanza.

– Cómo llegan a las personas en situación de calle?

– Conozco gente que en otro tiempo vivía en hotel que pagaba con sus changas y vivía dignamente. Esas changas hoy desaparecieron y esas personas no pudieron pagar más hotel y cayeron en la calle. Una vez que se cae en la calle salir es muy difícil. Es ilógico creer que alguien está en la calle porque le gusta. Se genera un maltrato. Pasan a ser ciudadanos de cuarta. No pueden bañarse, ni higienizarse…

No dudó en afirmar que “la responsabilidad es la de no generar trabajo ni respetar los derechos. Desde lo local la responsabilidad tiene que ver con no buscarle la vuelta. No le han dado en la tecla. Se sigue muriendo personas. Hay algo que sigue sin funcionar”

Por último aprovechó “esta oportunidad que me da este Portal para solicitar a todos los que puedan colaborar con alimentos, ropa u otra cosa que sirva para paliar esta situación, que nos las acerque a Casa de Puntes ubicada en Rawson 1842, donde serán más que bien recibidos”