Katz y sus objetivos: recuperar un diálogo político racional, generar empleo y trabajar en mas obras

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el próximo 11 de agosto y en el marco de la presentación de la lista que encabeza Vilma Baragiola, Carlos Katz, el primer precandidato a concejal de ese espacio, dialogó con “el Retrato…” y manifestó: “Me provoca tristeza de saber que esta ciudad puede dar mucho más y estar mejor posicionada en el escenario regional y nacional”.

El actual jefe de Obras Públicas de Balcarce habló de su vuelta a la política con “el Retrato…” y remarcó: “Por suerte me pude mantener activo en todo este tiempo y con una excelente experiencia en la ciudad de Balcarce, aprendiendo incluso un poco más. Es una experiencia muy valiosa la que estoy teniendo”.

“Unas semanas antes del cierre de listas tanto Vilma como Nicolás Maiorano me plantearon la posibilidad que figure en la lista de concejales, encabezándola, les di el ok, pero era una posibilidad remota”, señaló a la vez que aclaró que no le sorprendió que lo hayan tenido en cuenta en ese sentido, ello teniendo en cuenta su experiencia en la política local.

Asimismo, afirmó: “No esperaba que en un cierre de listas y con todas las expectativas que tienen los distintos sectores de colocar a su gente terminara siendo mi nombre el que cerrara, ya que no estaba peleando un lugar en la lista, sino que estaba conforme con mi trabajo en Balcarce” y comentó que, de todos modos, nunca estuvo ajeno a la realidad de Mar del Plata.

“Por supuesto que estoy al tanto de la realidad y clima político que se vive en Mar del Plata, que es un signo que marca estos tiempos y que hay que revertir”, sostuvo el ex titular de OSSE. En función de ello, expresó su preocupación por la situación que vive hoy Mar del Plata.

“Como a cualquier vecino me provoca tristeza de saber que esta ciudad puede dar mucho más y estar mejor posicionada en el escenario regional y nacional por la producción, turismo y por ser una vidriera permanente en la expectativa de muchos argentinos”, afirmó y consideró que “se está perdiendo tiempo en discusiones estíreles”, en donde el entorno de las mismas “no permite que uno se escuche con el otro”.

Además, cuestionó que “no se pueden encontrar objetivos en común entre todos los sectores que toman las decisiones políticas de esta ciudad sea tanto oficialismo como oposición, el Concejo Deliberantes con un diálogo casi roto con el ejecutivo y en el medio están un montón de instituciones que aportan a la vida de esta ciudad como también el vecino que lo que ve es que las cosas que hay que resolver no se resuelven” y agregó que “se han perdido de vista las prioridades en ese sentido”.

Consultado por “el Retrato…” sobre sus prioridades de acceder a una banca en el HCD, respondió que hay tres cuestiones que son importantes: recuperar un diálogo político racional, generación de empleo y trabajar con las obras de infraestructura, sobre todo aquellas en los lugares más alejados de la ciudad.

En relación al primero de los puntos, Katz señaló: “Por mis años de función, nadie podrá decir que no soy un hombre de diálogo o de mucho respeto al que piensa distinto que yo. Hay que escuchar y entender los puntos de vista de cada uno”.

Con respecto a la segunda prioridad, describió que “como están desconectados entre sí los distintos circuitos administrativos del municipio, hoy habilitar el comercio más pequeño tiene una burocracia tremenda, por lo que, hay que agilizar todos esos procedimientos” y agregó que “hay que ver que ordenanzas modificar para poder generar nuevos puestos de empleo en la ciudad con mecanismos ágiles y rápidos”.

En cuanto a las obras a realizar en la ciudad, detalló que “más allá de las dificultades en todos los órdenes de la ciudad, lo cierto es que hay muchos marplatenses que conviven todavía en barrios que no tienen agua, cloaca y donde el acceso al transporte público se suspende cuando llueve dos días, por ejemplo. No hay fondos para todo y soñamos con un montón de proyectos como la ampliación del parque industrial o la circunvalación, pero hay que pensar en los que no tienen siquiera un soporte básico en la ciudad que ha crecido”.

-¿Por qué lo tiene que votar la gente?

-Yo represento esta mezcla de experiencia en la función pública, de conocimiento pleno del municipio, de los actores internos y porque en la labor legislativa puedo aportar una racionalidad o conocimiento que por ahí hoy no se ve. Tenemos que trabajar con el empleado municipal, que tiene que ser el resorte cotidiano de los servicios que presta el municipio.