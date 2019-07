Femicidio de Cristina Fuentes: Condenan a su ex pareja a prisión perpetua

En el marco del juicio por el crimen de Cristina Graciela Fuentes, quien fue asesinada de 70 puñaladas en su casa del barrio El Colmenar hace un año y medio atrás, su expareja, Juan Agustín Torancio -de 25 años- fue condenado este miércoles a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 por el delito de femicidio.

Cristina Graciela Fuentes -de 32 años- fue asesinada de 70 puñaladas por su ex pareja, Juan Agustín Torancio -de 25 años- el 12 de diciembre de 2017 en su casa del barrio El Colmenar, en momentos en que la misma se encontraba con su pequeña hija. La hija de la mujer que se encontraba en la vivienda, resultó ilesa.

En el mismo lugar fue detenido por la policía Torancio, con quien Cristina había mantenido una relación y había vivido unos nueve meses. Luego, había terminado la relación y decidido volver con su anterior pareja. El ataque, justamente, se produjo en la casa donde la mujer vivía con su actual pareja, mientras el hombre no se encontraba.

En el marco del debate que comenzó este martes, la fiscalía, representada por la Dra. Andrea Gómez, pidió que se condene al joven a perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber existido relación de pareja previa, ensañamiento y alevosía y por tratarse de una mujer mediando violencia de género.

Por su parte, la defensa del acusado no puso en discusión que éste haya matado a Cristina Fuentes sino que su planteo se basó en disidencias en torno a la calificación a aplicar -los agravantes- y a la inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua. Además, Juan Torancio este miércoles en el cierre del juicio en su contra pidió perdón y dijo que estaba arrepentido.

De esta manera, y tras escuchar a la defensora oficial Gabriela Peña, los jueces Mariana Irianni, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro resolvieron -ante la claridad del hecho- dar a conocer este mismo miércoles la resolución y así condenaron a Torancio a la pena de prisión perpetua. Los fundamentos de la sentencia serán entregados a las partes la próxima semana.

En ese contexto, la hermana de la víctima, Gabriela Fuentes, refirió: “No estamos contentas, es un alivio saber que este tipo va a estar preso y no va a lastimar a nadie más. Espero que pase mucho tiempo así, no me importa si como decía la defensa puede salir recién cuando cumpla 60 años porque mi hermana era joven y ahora está dos metros bajo tierra”.

Por su parte, Fabiana Fuentes –que declaró en la primera jornada de debate- sostuvo que Torancio no tiene perdón y pidió que “se pudra adentro de la cárcel. Él no tiene perdón, ella no está más y nadie me la devolver”, finalizó.