Fracasó negociación y las organizaciones no descartan cortes de rutas el fin de semana

En el marco del acampe que vienen llevando desde hace días atrás, este miércoles se realizó la esperada audiencia de mediación entre dirigentes de las organizaciones sociales con funcionarios de Desarrollo Social de Nación, pero no hubo acuerdo y el conflicto de fondo sigue abierto. Voceros de las organizaciones indicaron que no descartan cortes de ruta en el próximo fin de semana largo.

De esta forma, y pese a que un funcionario de Desarrollo Social de la Nación se sentó en la mesa de negociación, la respuesta en relación a los programas sociales exigidos fue considerada como “insuficiente” por las organizaciones. De esa manera, las organizaciones firmaron en disconformidad y en asambleas definirán los pasos a seguir.

En tal sentido, Agustín Calamante, del Frente Barrial CTA, consideró que “el gobierno no tiene la más mínima sensibilidad y que no le interesa la cuestión del trabajo. Nos preocupa y nos pone en alerta: no podemos cruzarnos de brazos y vamos a seguir realizando distintas medidas de fuerza para visibilizar el conflicto en Mar del Plata”.

“Haremos una asamblea con distintas organizaciones sociales y con mandato, llevaremos adelante una reunión con distintos espacios, para pensar y diagramar una protesta que sea contundente”, disparó Calamante.

Las organizaciones llegaron este miércoles a una prometida audiencia con un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, actor que hasta ahora había estado ausente en las audiencias. De esta manera, llegó el director de Articulación Regional Buenos Aires, Fernando Alberto Cid, aunque las respuestas que vino a traer no fueron consideradas suficientes por las organizaciones.

Por último, es importante mencionar que en el marco de dicho acampe que ya lleva una semana, Carlos Arroyo recibió el pasado lunes a comerciantes de la zona que en medio de la protesta habían mostrado su malestar por la situación. De la reunión participaron, además, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el subsecretario de Legal y Técnica,Gustavo Gil de Muro; y el director de la Privada, Hernán Tillous.

“A raíz de las protestas y cortes de calle realizados por organizaciones sociales durante la semana pasada, dialogamos con trabajadores y propietarios de los comercios ubicados en las calles afectadas, para trabajar juntos en pos de temas relacionados a los acampes y manifestaciones para que las mismas puedan realizarse sin afectar el derecho del resto de la ciudadanía“, declaró Arroyo.

A su vez, expuso: “Tenemos que trabajar todos juntos para poder actuar en este tipo de situaciones. Hemos ido a la fiscalía en cinco oportunidades y yo se del compromiso del intendente de dar respuesta a los manifestantes, del pedido que se hizo para que una ambulancia estuviera en las afueras para atender demandas de todo tipo: 34 intervenciones hizo”.

Foto: Archivo