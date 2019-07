Sleccionado de amputados en Mar del Plata

Con la presencia de los marplatense Leonardo Di Scala, Pascual Adolfo Battione y Marcelo Maldonado, la selección para amputados llegará este viernes 5 de julio a “La Feliz” y se quedarán hasta el domingo 7 en la continuidad de su preparación para la Copa Confederaciones que se llevará a cabo en Boyacá, Colombia, en octubre de este año.

La selección argentina de fútbol para amputados continúa su preparación para la Copa Confederaciones que se disputará en Colombia y por ello Mar del Plata será la tercera sede en este 2019 desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de julio. Entre los 23 nombres se encuentran los “locales” Leonardo Di Scala, Pascual Adolfo Battione y Marcelo Maldonado.

Luego de lo que fue el paso por Junín en marzo y San Antonio de Areco a principios de junio, los dirigidos por Marcelo Hereñú arribarán a “La Feliz” este próximo fin de semana con el objetivo de seguir ajustando detalles de cara a los compromisos internacionales que se avecinan.

Por eso, desde su llegada y hasta el momento de partir, los jugadores estarán abocados a una serie de entrenamientos y amistosos que también servirán para delinear la lista definitiva que viajará a Boyacá en octubre.

El circuito dará inicio el mismo viernes desde las 15 en lugar a confirmar. Lo fuerte vendrá el sábado donde habrá doble turno. Primero, de 9 a 11, en Indoor 7 (Champagnat y Rodríguez Peña) y por la tarde todo se trasladará a la Villa Deportiva de Talleres (Rufino Inda 3405) donde disputarán dos amistosos ante los equipos femeninos de General Urquiza y Alvarado endesde las 13:45. Para finalizar, el domingo también tendrán actividad pero únicamente por la mañana y el escenario de entrenamiento será el campo de hockey del EMDER de 9 a 11.

En relación a la convocatoria, Leo Di Scala manifestó que “Todavía no caigo porque siempre fue mi sueño. Si bien pude estar en la convocatoria en San Antonio de Areco quiero llegar a más y defender la camiseta de la selección en una Mundial o una Copa América”.

Además, agregó: “Es una alegría enorme poder estar con los mejores jugadores y seguir haciendo lo que más me gusta que es jugar al fútbol. Desde chico esperé este momento, obviamente no lo esperaba de esta manera pero la vida y el destino me llevó a este camino y no me arrepiento de nada”

Para finalizar, el jugador de Real Voluntad aseguró que va a dejar todo para profesionalizarse: “A partir de esto tengo decidido entrenarme plenamente para vivir del fútbol. Tengo pensando ir a hacer trabajos a la playa, plazas, jugar de igual a igual con otros chicos que no tengan mi misma discapacidad y no achicarme”.

LISTADO COMPLETO DE CONVOCADOS

Damián De Felippe (Mercedes)

Miguel Ángel Lemos (Santa Fe)

Héctor Vargas (Resistencia)

Marcelo Maldonado (Mar del Plata)

Nicolás Ucha (Quilmes)

Gianfranco Borgetti (Córdoba)

Hernan Travagliante (Rosario)

Marcelo Núñez (Resistencia)

Rodrigo Martínez (Córdoba)

Diego Armando Pesoa (Crespo – Entre Ríos)

Facundo Bernal (Rosario)

Andrés López (San Benito)

Marcelo Ortíz (Córdoba)

Diego Schmidahtler (San Antonio de Areco)

Esteban Ojeda (Rosario)

Augusto Alonso (Mendoza)

Jonathan Montans (Moreno)

Pascual Adolfo Battione (Mar del Plata)

Damián Cichero (Rosario)

Leonardo Di Scala (Mar del Plata)

Iván González (Santa Fe)

Lucas Sanso (San Miguel de Tucumán)

José Coronado (San Juan)

DT: Marcelo Hereñú (Paraná)

AY: Marcelo Alonso (Mendoza), Héctor Travagliante (Rosario) y Jorge Defelippe (Mercedes)

Cena Solidaria por “Real Voluntad”

El próximo sábado 3 de agosto se llevará a cabo una cena solidaria con el objetivo de juntar fondos para el equipo marplatense de amputados “Real Voluntad” en la sede de Talleres FC ubicada en Magallanes 3878 . El evento comenzará a las 20 y está organizado por un grupo de dirigentes de siete clubes de la ciudad en apoyo a los chicos que están disputando la Liga Nacional. Ellos son Germán Martínez, Osvaldo Forconi, Leonardo Tonón, Fernando Crespo, Christian Pérez, Eduardo Mariño y Cristian D’Elia. Las entradas podrán adquirirse la misma noche de la cena.