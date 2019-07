Prisma invita a vivir la “experiencia Pink Floyd”

Cuando se habla de un cambio de paradigma cultural, uno de los conceptos a tener en cuenta es la “experiencia usuario” que hoy tiene el espectador al concurrir a un show. Lo que antes era una actitud meramente pasiva, ahora es el público quien forma parte del momento que está viviendo. Si hay una banda que fue pionera en generar un efecto rupturista en el mundo de la música, fue sin dudas Pink Floyd, que logró hacer de cada presentación o video, una atracción en si mismo.

Siguiendo ese espíritu, el próximo 12 de julio a las 21:30hs en el Teatro Roxy, los marplatenses tendrán la posibilidad de ser parte de una experiencia única con PRISMA, la banda latinoamericana que logra transmitir de la manera más fiel, la increíble esencia de los shows de Pink Floyd.

Con nueve músicos en vivo interpretando en vivo y a lo largo de dos horas los grandes clásicos de la banda británica, PRISMA promete un repaso por temas de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, entre mucho otros. Y cada momento, estará acompañado de una sorprendente puesta en escena con luces, videos y efectos que transportarán al espectador toda la mítica de los increíbles conciertos que Pink Floyd hizo a través de su extensa trayectoria.

PRISMA pasó por los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina, destacándose actuaciones tanto en nuestra ciudad como en Capital Federal y varias localidades de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, La Pampa, Córdoba y Neuquén entre otras. El grupo además fue reconocido por la cadena internacional de cines Showcase para la difusión de la última película de Roger Waters: “The Wall” (septiembre, 2015) y catalogada por el Diario Clarín como “La Mejor Banda sudamericana que recrea la magia de Floyd”.

Tras finalizar su quinta gira nacional, el Tour 2019 de PRISMA comenzó a principios de año con shows en las más importantes ciudades de la Costa Atlántica, extendiéndose luego por todo el país. PRISMA está integrado por Francisco Fresard en voz, Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras, Agustín Noceto en batería, Mariano Caraccioli en bajo, Fernanda Muñoz en teclados, Natalia Valeria y Melany Flores en coros y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.