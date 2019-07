Artistas se unen para ayudar al hogar de la Gruta de Lourdes

Música y magia dicen presente para una velada solidaria en pleno fin de semana largo. El Hogar de Enfermos Crónicos de la Gruta de Lourdes necesita la ayuda de todos y por lo que, convocados por la productora Liliana Wolansky, una decena de artistas locales se puso a disposición para brindar un festival y así no sólo recaudar fondos sino también visualizar la realidad de este espacio histórico de la ciudad, que en el último mes se vio sorprendido por boletas de luz y gas que ascendieron a más de 90 mil pesos (un 50% más que lo que habían pagado el mes anterior).

El próximo 9 de julio a las 15 en el Teatro Victoria (Rivadavia 2380), sonarán desde el escenario todo el folklore de Alejandro Carrara, el rock junto a Julio Fernández, el pop, melódico y jazz con los intérpretes José Moya, Bruno Moya, Fernando García, Luján Brito, Laura Ramallo, Andrea Palena y Claudio Montalbán, un poco de cumbia cordobesa con Matías Muñoz y su tributo al Potro Rodrigo, y el show del Mago Anthony para sorprender a todos los chicos. La conducción del evento estará a cargo de la periodista Majo Garufi.

Las entradas, a tan solo $200 se venderán desde mañana miércoles 3 de julio en la librería de la Gruta de Lourdes (Magallanes y Don Orione) y diariamente desde las 18 en el Teatro Victoria. “Cuando vimos en las noticias lo que estaban atravesando los internados y las Hermanas que los acompañan, decidimos brindar nuestro granito de arena para colaborar con ellas”, afirmó Wolansky, responsable de esta convocatoria que nació “desde la solidaridad y no desde la religión. Va más allá de las creencias personales. Este es un hogar histórico, que siempre se manejó de manera autónoma y que hoy, con 60 internos (56 mujeres de 22 a 103 años y dos hombres) y 20 empleados en tres turnos (enfermeros y atención al público en la Gruta) se encuentra ante gastos que no puede sostener. Allí hay personas con muchas dificultades, enfermedades y abandono por parte de sus familiares, cuyo único sostén en esta sociedad son las Hermanas Miriam y Silvia, que a diario llevan adelante el Hogar sin ningún tipo de subsidios, sólo entre donaciones de privados y los fondos que provee el funcionamiento de la Gruta de Lourdes”.

Este año, en marzo, el hogar cumplió 80 años, pero las imposibilidades económicas que atraviesa hicieron imposible pensar en una celebración. “El año que viene las acompañaremos a celebrar los 81”, auguró Wolansky, y aclaró que “más allá de lo que se pueda juntar en este festival, el Hogar necesita de aquellos que se quieran acercar a colaborar con su manutención. Por ejemplo, desde hace dos años está frenada la obra de la rampa interna que no sólo brinda la posibilidad de a los internos de bajar a la Gruta sino que es importante salida de emergencia. Sin esa rampa, no pueden convertirse en prestadoras de servicios para Pami, lo cual sería de gran sostén para el lugar”.

La Gruta de Lourdes comenzó su historia en 1937 en la manzana ubicada entre las calles 12 de octubre, Magallanes, Don Orione y Bosch. El proyecto de ejecución estuvo a cargo del conocido arquitecto Luis Cossa. Un año después, las Hermanas junto a mujeres de la sociedad marplatense, se unen a trabajar en pos de un sueño lleno de amor e inquietudes: el Hogar para Enfermos Crónicos, que se puso bajo la advocación de la Virgen de Lourdes.