Obras Sanitarias y su compromiso con las energías renovables

La empresa municipal se sumó a taller “First Workshop on Energy Efficiency, Renewable Energies and Green Building” referido a Energías Renovables y eficiencia energética, impulsado por la UNMdP y la Universidad Platteville Wisconsin. Se bridaron aspectos del Proyecto de Energías Renovables de OSSE.



La comunión entre la energía renovable, la eficiencia energética y el efecto acumulación / regulación de energia, fueron eje en los últimos días de la ponencia que OSSE desarrolló en el marco del primer taller sobre “Eficiencia Energética, Energías Renovables y Edificios Sostenibles (edificios verdes)”, una iniciativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata que permitió a la empresa sanitaria municipal reflejar parte de los alcances de su proyecto de Energías Renovables cuyo propósito se orienta a generar el total de la energía que consume la empresa a lo largo del año.

La Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos de OSSE a cargo del ingeniero Luis Mérida tuvo efectivamente a su cargo la presentación durante el encuentro que ocupó la sede del Centro de Constructores y Anexos de la ciudad y que agrupó a reconocidos referentes del sector no sólo del país sino también de los Estados Unidos y Alemania. La experiencia de la escuela sustentable de Mar Chiquita, la rgeneraración solar fotovoltaica, el mantenimiento que hace a un parque eólico y hasta la optimización de sistemas híbridos de generación de energía, fueron temas abordados en la oportunidad.

“El conjunto que hacen la energía renovable, la eficiencia energética y la acumulación / regulación, configura una forma de administrar energía aún cuando surjan inconvenientes a nivel de la prestación local, cuando se presentan eventos extremos como por ejemplo fuertes vientos en la Es decir, con la conjunción de estos tres elementos estaríamos ante una opción efectiva al momento de administrar energía frente a casos excepcionales”, reconoció Mérida al tiempo que advirtió, en orden al cambio climático y sus efectos, que provocan eventos extremos que según los expertos del IPCC serán cada vez más frecuentes e intensos.

A propósito de esto, el profesional de OSSE consideró que como los sistemas cada vez son más inteligentes y se interconectan en forma mas profusa “las afectaciones son mayores” y no dudó en destacar que “en el mundo están aumentando las interconexiones debido a que las energías renovables requieren de ellas. Cuanto más energías renovables existan mayor será el número de interconexiones y más eficientes e inteligentes deberán ser los sistemas. Hay que trabajar a conciencia en ello”.

Es de recordar que los técnicos de Obras Sanitarias comenzaron a trabajar en el proyecto del Parque de renovables constituido por eólica, solar y biomasa en el año 2006 por considerar a la energía “el más importante de los insumos” en el proceso de extracción y distribución de agua corriente a la población, como la necesaria para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de cloaca, la EDAR y el emisario submarino. Y es en este contexto donde las energías renovables adquieren una figura clave al tener la ventaja de que no consumen ningún tipo de combustible, aunque requieren una mayor inversión inicial. Esto es, un parque promedio necesita de no menos de 10 años para el retorno del capital.

A propósito de esta realidad es que se están estudiando aportaciones en torno del MATER (Mercador a Término de las Energías Renovables, que contempla que los grandes usuarios puedan negociar la compra de energía renovable a generadores y comercializadores) a los fines de compatibilizar las necesidades de las empresas con la posibilidad de llevarlo a cabo.

Debe señalarse que del encuentro, dirigido particularmente a estudiantes, ingenieros y especialistas de disciplinas afines, tomaron parte en carácter de ponencias especiales los integrantes del Programa de Sustentabilidad y Sistemas Energéticos Renovables (SRES) de la UWPLATT (Estados Unidos), además de miembros del Instituto Fraunhofer IEE (Alemania) y del GIDGE, que es el Grupo de Investigación y Desarrollo en Geotecnologías y Energía de la Universidad Nacional de Mar del Plata.