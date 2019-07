Mestre en la CGT: “Tenemos que trabajar juntos por el bien de todos los argentinos”

Ante un concurrido auditorio; el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre brindó una clase en el marco de la Cátedra Abierta del Movimiento de los Trabajadores argentinos en convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Estoy muy agradecido a Adriana Donzelli y al equipo de CGT seccional Mar del Plata que me han convocado para que, en este marco plural de formación de cuadros auxiliares sindicales, poder hablar breve pero claro de la Doctrina Social de la Iglesia y del trabajo que realizamos”, destacó Mestre.

“Hoy tenemos un nuevo encuentro enmarcado en la Cátedra del Movimiento de los Trabajadores argentinos; que es un espacio que reflotamos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La idea es generar una serie de encuentros de formación de cuadros auxiliares sindicales. Hoy es el tercer encuentro y tenemos el lujo de tener como expositor a monseñor Gabriel Mestre, nuestro obispo hablándonos de la Doctrina Social de la Iglesia. Con este encuentro también queremos reivindicar cuán arraigada está en el peronismo la Doctrina Social de la Iglesia y destacar el compromiso genuino de monseñor Mestre para solucionar varios conflictos sociales”, manifestó Adriana Donzelli, secretaria adjunta de la CGT Mar del Plata.

"Estoy muy agradecido a Adriana -Donzelli- y al equipo de CGT seccional Mar del Plata que me han convocado para que, en este marco plural de formación de cuadros auxiliares sindicales, poder hablar breve pero claro de la Doctrina Social de la Iglesia y del trabajo que realizamos a los futuros hermanos que trabajarán o ya lo hacen en el sindicalismo tendrán contacto de campo con la Iglesia Católica. No sólo a nivel doctrinal sino también a nivel territorial. A veces me llama la atención que distintas organizaciones o sindicatos cuando vienen al obispado dice 'ah mirá la Iglesia tiene trabajo en los barrios, en los territorios'. Es interesante porque en muchas temáticas compartimos enfoques o perspectivas ideológicas, y en otras no; pero en las muchas que compartimos, tenemos que trabajar juntos por el bien de todos los argentinos de manera particular y en la temática del trabajo que nos ocupa y preocupa", consideró el pastor de la Iglesia Católica de Mar del Plata.

Consultado por la forma de tomar contacto con el trabajo social de la Iglesia, monseñor Mestre destacó, “hay que tomar contacto con las parroquias y capillas de los barrios, o el centro donde claramente hay una presencia muy fuerte tratando de acompañar a los más necesitados, los pobres, los enfermos, y donde hay grandes situaciones de vulnerabilidad. También en los servicios de escucha, como tenemos en varias parroquias y desde allí detectamos situaciones de violencia de género o doméstica que a través de la pastoral de la mujer, o familiar, tratamos de dar respuesta. Y también hay un ámbito reflexivo como la Semana Social que tuvimos estos días o mismo este ámbito también desde CGT es reflexivo”.

Mas adelante agregó “también la tarea de mediación, en más de una oportunidad, como ha acontecido con ámbitos sindicales; la Iglesia católica actúa como buen mediador en conflictos políticos o sociales, que por cuestiones partidarias no se terminan de solucionar. La Iglesia como ámbito que queda fuera de lo electoralista, permite este espacio de mediación, como lo hice en un conflicto entre el intendente y el sindicato de municipales, o más reciente con el tema del acampe frente a municipalidad; elevando el petitorio y dialogando con las autoridades que vinieron a la semana de Pastoral Social. Así llegamos a hacer un pequeño aporte que no soluciona la cuestión de fondo seria que es la falta de trabajo, pero sí logra destrabar un conflicto para beneficio de todos”.

Cabe destacar que Cátedra Abierta se desarrolla desde el 3 de junio en la sede de la CGT Mar del Plata ubicada en Catamarca 2124. Las temáticas son brindadas por disertantes idóneos con “trayectoria académica” y son casi en su totalidad “miembros activos del Movimiento Obrero Organizado”. Entre las mismas se destacan: Ramas Del Sindicalismo: Industria, Movimiento Obrero y la Educación, Vivienda y el Movimiento Obrero; modelo financiero para el desarrollo de la comunidad, Salud en el Trabajo, aseguradoras de Riesgo de Trabajo, obras Sociales y Mutuales Sindicales, asociaciones Gremiales y Ley de Contrato de trabajo, comunicación y prensa; el trabajo y la mujer en el Siglo XXI; el Sindicalismo y la Economía Popular; arte y Cultura en el Movimiento Obrero; Doctrina Social de la Iglesia; adicciones en la vida y en el trabajo; discapacidad, Trabajo y Seguridad Social; democracia en el Pensamiento de Perón y Organización Territorial Peronista.