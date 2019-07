IOMA le debe a Escuelas de Equinoterapia mas de $ 400.000 ¿Cuándo les pagará?

Ante l a situación preocupante por la que atraviesa el Centro de Equinoterapia “El Alba”, ante la deuda que mantiene el IOMA,y el retraso en la aprobación de los tratamientos de las diferentes personas con discapacidad, a las que asiste, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución por medio de la cual “expresa su preocupación ante el retraso por parte de IOMA y otras obras sociales en autorizar tratamientos ordenados por la justicia, mediante amparos, para las personas con discapacidad que reciben terapias de rehabilitación en diversos centros especializados en equinoterapia”.



Además, a partir de la iniciativa del concejal Mario Rodríguez, el cuerpo legislativo local aprobó una comunicación que “solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires gestione ante IOMA y otras obras sociales, de manera urgente, las autorizaciones de las prestaciones requeridas para el tratamiento que reciben personas con discapacidad, a través de los diversos Centros especializados en equinoterapia, en la ciudad de Mar del Plata”.

El Centro de Equinoterapia “El Alba” trabaja en la rehabilitación de más de 150 personas. A través del vínculo y relación con los caballos, buscan el desarrollo y potencial humano. Está formada por un grupo de profesionales que abordan en forma terapéutica e interdisciplinariamente la discapacidad en distintas áreas de rehabilitación: maestra especial, psicología, kinesiología, terapia ocupacional, instructor de equitación, fonoaudiología y acompañantes terapéuticos, entre otros. Al equipo se suman 12 voluntarios que realizan pasantías de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Una vez m ás, los niños y niñas con discapacidad están en peligro ante la deuda que mantiene IOMA con el Centro; “se deben honorarios por prestaciones desde enero y la deuda supera los $400.000”, afirmaron desde la institución.

Con suma dificultad, los pacientes que asisten al Centro de Equinoterapia “El Alba” han debido interponer un Amparo para que IOMA les reconozca el tratamiento que les brindan. C on el aval de la justicia, personas con diferentes discapacidades, vienen recibiendo tratamiento terapéutico de rehabilitación, con “caballos” especialmente elegidos por su docilidad, temperamento y entrenados para tales tareas.

E l Centro de Equinoterapia debe tramitar administrativamente ante el IOMA, las autorizaciones de los distintos tratamientos autorizados por la justicia. Pero el IOMA lleva desde el mes de enero del corriente año (seis meses), sin autorizar dichas prestaciones, lo que impide la posterior facturación por parte del Centro de Equinoterapia al IOMA.

La Institución no deja de brindar el tratamiento a los pacientes con discapacidad, pero se encuentra en graves problemas financieros, dada la demora de estos meses en autorizar las prestaciones y futuros pagos, ya que no se pueden facturar mientras no sean autorizados.

El Centro afronta distintos gastos de administración de la institución, además del pago de salarios de profesionales especializados como psicólogos, terapistas ocupacionales, área pedagógica, veterinarios para asistir a los caballos y del área administrativa, pero debido a la demora del IOMA, se hace sumamente dificultoso al punto de analizar el posible cierre, debido a los altos costos de servicios, impuestos y costos de mantenimiento de la institución.

“El estado debe garantizar la salud pública, y encontrar los canales necesarios que no desnaturalicen las prestaciones que deben recibir los distintos pacientes para sus diferentes tratamiento, sin distinción”, expresó Mario Rodríguez.