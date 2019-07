El Renatre puso al descubierto explotación laboral en plantación de papas

El RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) realizó una fiscalización en un establecimiento rural de la provincia de Buenos Aires, luego de haber recibido una denuncia por indicios de explotación laboral, como resultado del cual se identificó a una veintena de personas en presunta situación irregular.

El operativo se llevó a cabo en una plantación de papa en el partido de Laprida, Provincia de Buenos Aires, a raíz de una denuncia efectuada por la esposa de uno de los trabajadores. El procedimiento fue realizado en conjunto con la Dirección Nacional de Fiscalización (DNF), perteneciente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Durante el mismo, se corroboró la existencia de indicios de explotación laboral.

“Según lo que nos dijeron los propios trabajadores, se encontraban realizando jornadas laborales de lunes a lunes entre 10 y 12 horas diarias, cobrando $ 27 la recolección de la bolsa de papa, que es muy inferior a lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Además, y según las declaraciones de los trabajadores rurales, si el clima no les permitía trabajar, no les pagaban la jornada. Asimismo, se detectaron otras pésimas condiciones laborales, como baños en mal estado, agua no apta para consumo traída en tanques de gasoil sin desinfectar y falta de luz en la vivienda”, afirmó Sol Henchoz, Secretaria de Fiscalización del RENATRE.

Los trabajadores viajaron procedentes de la Provincia de Santiago del Estero, según relataron, y cuando arribaron a Buenos Aires fueron llevados hasta el establecimiento con visibilidad nula, desconociendo así el camino y la ubicación del establecimiento.

También se detectó que de las 20 personas involucradas, 11 no poseían la Libreta de Trabajo Rural (LTR), con lo cual se encontraban trabajando fuera del marco legal. Al finalizar el procedimiento, los agentes del organismo informaron a los trabajadores rurales sobre los derechos y obligaciones que regulan la actividad.

En representación de la Secretaría de Fiscalización participó el inspector Sebastián Murúa, y en representación de la Dirección Nacional de Fiscalización (DNF), intervinieron los inspectores Osvaldo Andrés García, Giselle Anabella Cázares y Claudia Noemí Rodríguez.

El RENATRE, a través de sus Delegaciones Provinciales, sus equipos de inspectores y sus asesores legales, se encuentran en permanente articulación con la Justicia y demás organismos nacionales, provinciales, como así también con representantes gremiales de los trabajadores aglutinados en la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), para la detección y erradicación de la explotación laboral en el campo.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, opción 5, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.