El Intendente Arroyo recibió a comerciantes de los alrededores del Municipio

El intendente Arroyo se reunió con comerciantes de las calles adyacentes al Municipio. “A raíz de las protestas y cortes de calle realizados por organizaciones sociales durante la semana pasada, dialogamos con trabajadores y propietarios de los comercios ubicados en las calles afectadas, para trabajar juntos en pos de temas relacionados a los acampes y manifestaciones para que las mismas puedan realizarse sin afectar el derecho del resto de la ciudadanía”, dijo el jefe comunal.

De la reunión participaron además del titular del ejecutivo, el secretario de gobierno Alejandro Vicente; el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro y el director de la Privada, Hernán Tillous.

Vicente señaló que “tenemos que trabajar todos juntos para poder actuar en este tipo de situaciones. Hemos ido a la fiscalía en cinco oportunidades y yo se del compromiso del Intendente de dar respuesta a los manifestantes, del pedido que se hizo para que una ambulancia estuviera en las afueras para atender demandas de todo tipo: 34 intervenciones hizo”, referenció el funcionario.

En este marco Alfredo, de la Librería Luro, comentó que “tuvimos una reunión donde se le expuso al Intendente nuestra posición de lo que pasó durante la semana pasada con el tema del acampe y él nos dio su parecer. Primero nos explico el tema judicial, de que esto esta frenado en una decisión judicial de no actuar y que es la base de por qué esto pasa tan asiduamente. Obviamente esto también tiene un trasfondo político, la gente no está espontáneamente en ese piquete sino que en gran parte esta fomentado por grupos o intereses particulares que hacen que esto pase tan seguido y la justicia no permite actuar”.

Por su parte Lucas, del kiosco de diarios, agregó que “el recibimiento fue muy cordial, el Intendente se mostro de parte nuestra tratando de defender a los que estamos realmente trabajando en el barrio y en la zona comercial, y expuso que va a hacer todo lo que este a su alcance”, finalizó sin antes reconocer que “el decreto del Intendente sobre la quema de neumáticos la aplaudimos. Valoramos ese paso adelante que se ha dado”.