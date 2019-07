Patricia Bullrich pasó por Mar del  Plata para darle su apoyo a Guillermo Montenegro

En la cuenta regresiva de las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se hizo presente este lunes en la ciudad y brindó una charla junto a la precandidata a concejal Liliana Piccolo y el precandidato de la interna de Juntos por el Cambio Guillermo Montenegro en el local partidario de la avenida Colón 2010 (FOTO).

Bullrich llegó a Mar del Plata para tomar parte de “un acto de apoyo a la candidatura de Guillermo Montenegro como intendente de Mar del Plata. Desde Cambiemos apostamos mucho a esta ciudad y es muy importante que siga teniendo esta posibilidad de tener a alguien que conoce mucho de temas de gestión y que ha sido ministro, parte de la Justicia y que es una representación muy fuerte de nuestra política de Cambiemos”, sostuvo la Ministra de Seguridad.

Asimismo, se refirió a que en lo que respecta a violencia de género cuentan con un plan integral. “Hemos tomado las experiencias más exitosas que ha habido en el mundo como la europea, de España, Inglesa y algunos distritos de norteamericana donde se ha llegado a bajar en un 60% el número de femicidios, respecto a lo que había”, señaló.

“Esto a partir de un registro único, de un mismo protocolo de cómo tomar la denuncia, de que esta tiene que tener una respuesta inmediata de la fuerzas de seguridad y de la justicia, casi como si fuera infraganti para que no haya ese momento entre la denuncia y la violencia, y una serie de medidas que estamos mandando al parlamento para poder implementar acciones más fuertes en aquellas personas que cometen violencia de género”, sostuvo.

En relación a lo anterior, comentó que “en algunas oportunidades no podrán estar ni siquiera en la misma ciudad que las personas que han recibido actos de violencia de género para no llegar justamente al femicidio” a la vez que aclaró que “la denuncia es de acción pública, no es más de acción privada”, lo cual llevaron al parlamento, con el aval del presidente de la Nación, y se encuentra pendiente de tratamiento por el mismo encuentra

“Una vez que la denuncia se hace, no se puede retirar”, remarcó. En función de ello, Montenegro precisó que “había ocurrido algo previo, que no se le había dado la importancia que tenía que tener y con esto la posibilidad que sea de acción pública y que se intervenga directamente, sin que tenga la posibilidad de instancia privada de retirar la denuncia era clave para el seguimiento del caso con los hechos preexistentes que habrían generado algún tipo de violencia y que después desencadenaba en un femicidio”.

Además, comentó que “tener la posibilidad de ir trabajando de antemano es clave, lo estuvieron viendo dentro del Ministerio de Seguridad y ahora tener la posibilidad de seguir discutiéndolo dentro del parlamento va a ser lo más rápido posible”.