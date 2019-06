Juan Figueroa: La construcción cayó un 30% en el último año en Mar del Plata

En medio de la fuerte crisis que golpea al mercado de la construcción, el empresario marplatense Juan Figueroa (FOTO), dueño del corralón “Los Horneros”, dialogó con “el Retrato…” y analizó la situación del sector en la ciudad. “Mar del Plata está caída en un 30% aproximadamente en comparación con el año anterior y respecto a los niveles que se manejan normalmente”, aseguró.

En tal sentido, el empresario marplatense indicó que la proyección que tenían a principio de este año era que a partir de marzo se iba a reactivar la actividad, pero sucedió todo lo contrario. “Estaba fundado por el propio gobierno eso, en tanto decían que iban a lanzar los créditos procrear, el programa “casa propia” y “mejor hogar”, pero en la calle no se vio”, apuntó.

En relación al tipo de público que asiste a su comercio ubicado en Avenida Colón 10200 de la ciudad, precisó que vienen tanto ciudadanos comunes como empresarios que se encuentran realizando inversiones más grandes. “El 50% de la gente que viene al local es laburante de barrios periféricos, pero esa gente hoy no la tenemos porque no hay dinero”, afirmó.

“LAS COMPRAS CON EL AHORA 12 SON MENTIROSAS”

“El Ahora 12 es mentiroso, porque de una compra de mil pesos, por ejemplo, como comerciante recibo setecientos pesos por las comisiones del banco, tenés costos muy altos de financiación”, reconoció el empresario a la vez que comentó que, en ese marco de crisis, desde su sector se encontraban expectantes con la puesta en vigencia del plan Procrear, pero que éste no se ha visto reflejado: “No lo han largado masivamente a la calle, se quedan en anuncios”, cuestionó.

Seguidamente, hizo hincapié en el aumento de los costos de la construcción en los últimos seis meses. “La inflación acompañó el incremento obviamente, pero hay una serie de variables que también influyen, entre ellas el dólar, que incluso cuando se queda quieto, pero sube el combustible, se refleja en los costos operativos”,afirmó.

“Este rubro depende mucho del stock propio y uno muchas veces sabe en qué resguardarse, ya que hay materiales muy sensibles al dólar, entonces uno se resguarda directamente en eso y es como tener dólares en efectivo, por ejemplo hierro, aluminio, membrana, telgopor, etcétera”, completó.

“EL ACOPIO ES UNA BUENA HERRAMIENTA ,PERO HAY QUE SER MUY CUIDADOSO”

Asimismo, detalló que la herramienta de trabajo de hace unos tres años que más está funcionando es el plan acopio. “Uno tiene que ser muy prolijo con los números, porque, por ejemplo, uno deja un acopio de 10 mil pesos, yo no puedo ir a comprar gomas para mi auto, sino que tengo que comprar los materiales mínimos que me compraste”, explicó y comentó que “no es fácil incluso concretar las operaciones en dólares, porque con las necesidades que hay hoy siempre el cliente sale ganando”.

En ese contexto, consideró que para que se reactive el mercado de la construcción “tienen que parar la inflación y los sueldos tienen que empezar a acompañar, ya que quedaron muy atrás” y agregó que “es muy difícil” que el comerciante pueda sobrevivir, en el marco de esta situación y crisis actual.

FIGUEROA Y UNA APUESTA AL FUTURO EN UNA NUEVA SEDE EN COLÓN Y 228

A pesar de la caída en las ventas, Figueroa sigue apostando al futuro “Hoy estamos tratando de terminar una nueva sede que estará en Colón y 228. Hace tiempo que comencé su construcción y he puesto ahí gran parte del esfuerzo de toda una vida. Tenemos una superficie total de dos mil metros cuadrados, y si Dios quiere habremos de estar inaugurándola en setiembre/octubre

-¿Cómo surge la idea de hacerla?

-Fue una necesidad, porque tuve un crecimiento de mi Pyme o negocio a partir del 2013 con el tema de los Procrear. En aquél momento, cuando no se conseguía ladrillo, cemento, cal y había que hacer magia para conseguir materiales porque no alcanzaba nada, me enfoqué en trabajar 14 horas por día y eso me llevó a crecer. Por lo que, invertí en materiales, herramientas y la estructura que tengo hoy en día me quedó chica.

-¿Se arreepiente de ese salto cualitativo que pegó?

-No, para nada. Si pudiera crecer más incluso, lo haría. Hoy estoy pensando en extender rubros por ejemplo, hacer pinturería, ferretería y material en seco “steel frame”.

-¿Qué expectativas tiene para tu mercado?

-Este año ya está jugado y las expectativas las tengo para el próximo año. Algo van a tener que hacer venga quien venga.