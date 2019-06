Vidal felicitó a los equipos del SAME en toda la Provincia

Se trató de una jornada de capacitación sobre el manejo inicial del trauma en etapa prehospitalaria. Tuvo lugar en el cine Paramount del municipio de Tres de Febrero. “Continuamos capacitando a quienes nos cuidan. El SAME sigue avanzando en distintos municipios de la Provincia” -dijo el ministro de Salud, Andrés Scarsi-. Emotivo mensaje de la Gobernadora.

Médicos y operadores del SAME Provincia de más de 35 municipios se capacitaron esta mañana de cara a la atención de las emergencias prehospitalarias. Manejo inicial del trauma, RCP avanzado, manejo de pacientes en situaciones especiales (ancianos, embarazadas y niños), manejo inicial ante quemaduras y posterior derivación, son algunos de los tópicos que se repasaron en la reunión.

En la apertura estuvieron presentes el ministro de Salud de la Provincia, Andrés Scarsi y el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pero la sorpresa llegó cuando comenzó a rodar un video con un saludo especial de la propia gobernadora María Eugenia Vidal: “Quiero decirles que estoy orgullosa del equipo que construimos juntos. SAME es un orgullo para todos los bonaerenses. Ustedes siempre están en el lugar justo para salvar vidas” –reconoció la Gobernadora- .

“Cuando iniciamos este proyecto junto a María Eugenia, aún no teníamos la dimensión de lo que sucedería. El SAME Provincia es un sistema de emergencias que cuenta con los más altos estándares de calidad. No es lo mismo llamar a emergencias y no tener respuesta, que, como ocurre en el presente, una ambulancia se acerque al lugar en un promedio de 12 minutos. En algunos casos se trata de la diferencia entre la vida y la muerte” -Aseguró el ministro Scarsi-.

El intendente Diego Valenzuela agregó que: “Es un orgullo ser parte de esto. Tener un sistema como el SAME cuidando a nuestros vecinos es una tranquilidad. Las capacitaciones y el monitoreo constante nos ayudan a mejorar cada día”.

El SAME Provincia ya se encuentra en 105 municipios con más de 500 ambulancias en vía pública, dándole cobertura a más de 13 millones de bonaerenses