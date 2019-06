Débora Indarte II: “Creo que el hombre no debe estar ni por encima ni por debajo de las mujeres”

En el marco de la lucha por la reivindicación de los derechos femeninos que se está gestando en el último tiempo en el país, la precandidata a diputada provincial por la V sección electoral del “Frente de todos”, Débora Indarte, dialogó con “el Retrato…” y confesó: “El hombre no debe estar ni por encima ni por debajo de las mujeres. Tenemos que tener idénticas oportunidades, porque hay muchas luchas que se pueden dar juntas”.

“Soy sumamente defensora de los derechos de las mujeres, pero me parece que el hombre no debe estar ni por encima ni por debajo de las mismas. Tenemos que tener las idénticas oportunidades y hay muchas luchas que se pueden dar juntas”, sostuvo la referente del espacio que lidera Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.

En tal sentido, aclaró que no tiene “una mirada combativa”, en relación a dicho tema. “Eso nunca es bueno en ningún aspecto, pero sí me considero una luchadora por todos los derechos de las mujeres”, aseguró la esposa del actual diputado Rodolfo “Manino” Iriart.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre cómo se hace para dejar de ser “la esposa de” para pasar a marcar un camino propio, respondió: “Por un lado, yo lo conocí militando a Rodolfo, asique como cualquier pareja siempre hay un grado de admiración. Por otro, sé que muchos me van a decir “la mujer de” y hoy en día lo soy, pero no me afecta ni me molesta para nada, porque estoy segura del trabajo que he realizado siempre”.

“En 4 años quizás puedan conocer sobre el trabajo que vengo realizando hace mucho tiempo. Me voy a apoyar mucho de él también, siempre se da así en todos los ámbitos y no me pesa para nada. Después se irá dando que cada uno tenga su impronta propia”, señaló.

Además, recordó que conocer a “Manino” Iriart la ayudó mucho en todos los sentidos. “Venía de una relación muy conflictiva. Su forma de ser, su nobleza, su pasión por el trabajo y cómo era con su hijo, no lo veía en otras personas, todo eso fue lo que más me llamó la atención”, aseguró.

-¿Qué es lo que más te molesta o preocupa de la Mar del Plata de hoy?

-A Mar del Plata la veo con un grado de preocupación, pero siempre me paro desde lo positivo, es decir, a lo que aspiro: como ser llevar adelante un plan estratégico, una Mar del Plata que no sea solamente en el slogan para todo el año sino que sea real, con turismo, que tenga conexión con el resto de las ciudades, de la infraestructura, que el puerto no esté parado, etcétera.

VISITA. La candidata a diputada provincial Débora Indarte junto a Sandra Robbiani, Productora Ejecutiva de “el Retrato…” en un pasaje de su visita a nuestra Redacción

-¿Hoy ves feliz a Mar del Plata?

-No sé si feliz, pero la veo con aspiraciones para estar feliz. Estamos transitando una situación a nivel nacional y provincial que no es ajena a nadie, algunos les toca más y a otros menos, pero a todos de cierta manera les afecta. Mar del Plata tiene todo para ser la de las viejas épocas; de hecho, cuando traemos a disertantes de otras partes del mundo miran a la ciudad y creen que la misma puede proyectarse un montón. Mar del Plata tiene un capital intelectual sumamente rico y todo para proyectarse.

-¿Qué reflexión te merece el armado de lista que ha hecho Fernanda Raverta?

-Refleja lo que muchos queremos. Todos somos necesarios para poder proyectar la ciudad, porque hay gente que justamente transcurrió y tiene la experiencia que el joven no la tiene, que vivió otras cosas, que sabe de modelos que se quieren replicar y que a veces no funcionan, pero también está la visión de los más jóvenes. Por eso, es sumamente enriquecedora la lista, hay miradas diferentes en todos los sentidos y se da esta cuestión de no repetir siempre la misma fórmula.

-¿Qué puede esperar la gente de vos en esta gestión?

-Más allá de lo regional, soy marplatense, tengo mis hijos acá y quiero que se desarrollen acá, por eso voy a estar totalmente dispuesta a dedicar y sacrificar muchas cosas personales por esto. Quiero que todo esto valga la pena para que mis hijos puedan encontrar en mí el reflejo de muchas cosas que como vecinos de esta ciudad quieren. Voy a estar escuchando cada una de las cosas que me sugieren para ver cómo se pueden plasmar en los proyectos que vengan. Es importante que se puedan traer obras para Mar del Plata y cambiar cosas que necesiten de gestión. Esto es una oportunidad, porque si uno tiene una herramienta, como es la cámara de diputados, se pueden hacer muchas otras cosas que no son solamente leyes.

