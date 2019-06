Débora Indarte I: “No se necesitan grandes capitales sino saber reorganizar una agenda”

Ya en la cuenta regresiva de las Paso, la precandidata a diputada provincial por la V sección electoral del “Frente de todos”, Débora Indarte, dialogó con “el Retrato…” y se refirió a los proyectos que encabeza y en los cuales se encuentra trabajando. “Muchas veces no se necesitan de grandes capitales sino saber reorganizar una agenda”, expresó.

La marplatense y madre de dos niños, Debora Silvina Indarte, que también es esposa del reconocido diputado provincial Rodolfo “Manino” Iriart, inicia un nuevo camino en su vida política: será la segunda candidata a diputada por la quinta sección electoral dentro del espacio “Frente de todos”, detrás del intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús.

Si bien no viene de una familia de orígenes políticos, su pasión empezó desde lo social cuando era muy chica y estaba cursando en la escuela 57. “Siempre me acuerdo del caso de un nene, Emanuel, que iba al colegio y se le veían los huesos de las manos y siempre lo quería ayudar. A la segunda clase le llevé una cartuchera de regalo otro día le compré un buzo, unas zapatillas, etcétera. De esa forma y sin darme cuenta, se despertó otra cosa en mí”, recordó.

En ese marco, la Coordinadoras de Relaciones Institucionales de Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata, espacio plural e interdisciplinario de reflexión y debate, expresó: “Esta precandidatura a diputada por la V sección electoral me toca en un momento en que soy recientemente mamá de un nene de dos meses y de otro de 5 años, pero la misma no es ajena a las responsabilidades que antes tenía, así que no es algo nuevo”.

En tal sentido, indicó que hace 14 años que participa activamente en el trabajo social que se realiza desde la ONG Cefil y que en los últimos dos años se ampliaron los ejes de trabajo incluso. “En lo personal, empecé a tener mucha relación en las cuestiones locales, provinciales, nacionales e internacionales como han sido los diversos encuentros que se vienen realizando, en los cuales se han tocado temas como turismo, educación, medio ambiente, etcétera”, señaló.

“Las ciudades van a empezar a duplicar la cantidad de gente que van a tener, es sumamente importante hacer una buena calificación estratégica”, resaltó la referente del espacio político que lideran Fernández-Fernández a nivel nacional y comentó que en ese marco, “surgieron un montón de temas que se pueden tocar para hacer una agenda”.

En función de ello, destacó que compartieron experiencias en dichos encuentros con representantes de las Naciones Unidas, lo cual les hizo ver que muchas de las cosas que se implementaban en otros lugares también se podían adaptar a la realidad de esta región. “Se replicaron temas que podían ir de la mano tanto en nación, provincia como en los municipios. Se dan un montón de cuestiones, porque muchas veces no se necesitan de grandes capitales sino reorganizar una agenda”, afirmó.

“Nosotros nos basamos en cuestiones propositivas que se podían hacer, lo cual depende muchas veces de cómo se van articulando con otros organismos. En Mar del Plata hay un montón de gente que tiene intenciones de poner a la ciudad en otro lugar, pero a veces no se puede por no organizarse de otra forma”, sostuvo la referente política de la V sección electoral a la vez que comentó que “el tema presupuestario también es importante” en ese sentido.

-¿Cuáles son las prioridades que se tienen para la V sección?

-Hay municipios que son más grandes como el caso de Mar del Plata, Necochea o Tandil que comparten ubicación geográfica y tienen cuestiones que se van a poder trabajar en conjunto. Se pueden poner puntos en común para lograr algo, porque las aspiraciones individuales nunca funcionan. Por lo que, hay municipios grandes que compartirán algunas cosas y otros que, si bien están en la V sección, tienen realidades diferentes a las que tiene la ciudad.

-¿Qué cosas han hecho desde la ONG que se podrían implementar?

– Muchas. Cuando hablamos de pobreza, tenemos que saber de lo que estamos hablando y pensar no solo en comida sino el resto de lo que hace a eso como la educación, alimentación, el acceso a la salud y demás. Tenemos que saber interrelacionar un ONG con una salita u hospital privado, por ejemplo.

-¿El hecho de ser mujer te da otra visión de las cosas?

-Se complementa a lo sumo, pero una vez me dijeron algo que es cierto: el hombre compite en una Ferrari y la mujer en un auto familiar. Una lleva la responsabilidad sobre los hijos y una empatía diferente con ciertos temas de mayor sensibilidad quizás.