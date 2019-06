La empresa Zanella despidió los últimos obreros y cierra de la fábrica en Mar del Plata

Afectados por la situación económica que golpea al país, finalmente en las últimas horas se confirmó el cierre de la fábrica que Zanella tiene en el Parque Industrial de Mar del Plata y el consecuente despido de las últimas seis personas que continuaban desempeñándose en la planta.“Nos encontramos en esta instancia, donde la empresa no aguanta más”, afirmaron.

De esta forma, la abogada de la empresa le comunicó en los últimos días a los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la decisión que determinaron los directivos. El secretario general de dicho gremio, José Luis Rocha (FOTO), detalló que la fábrica cerrará sus puertas el próximo 31 de julio y aclaró que la empresa se comprometió “al pago total de las indemnizaciones a los trabajadores y a gestionar la reubicación de algunos en empresas radicadas en el Parque Industrial”.

“Hace casi un año que venimos batallando con la empresa, intentando generar acuerdos, suspensiones, reducción horaria; le hemos buscado la vuelta por todos lados pero nos encontramos en esta instancia, donde la empresa no aguanta más y ha decidido cerrar las puertas de la planta de Mar del Plata”, precisó.

En cuanto a los trabajadores, de lo que supo ser una fábrica con alrededor de 70 empleados, en los últimos meses se sucedieron los despidos y, en ese contexto, solo seis personas continuaban desempeñándose en la planta. “La empresa está cumpliendo con las indemnizaciones y está intentando mantener reuniones con otras empresas del parque industrial para ver si pueden colocar a algunos de los trabajadores que pertenecieron a Zanella”, comentó a la vez que aclaró que “en algunos casos lo han logrado y en otros lo están negociando”.

Además, y en lo relativo al predio, alquilado por la empresa de motos Zanella, desde la UOM expresaron: “No sabemos si seguirán trabajando o no en un futuro, pero decidieron esto ahora y es un corte final. Hay que reconocer que hace un mes que los trabajadores estaban cumpliendo horario pero no tenían tareas”.

En ese contexto, confesó que lo sucedido: “Da impotencia esto, porque insistimos e intentamos salvar los puestos de trabajo, pero nos encontramos en esta situación, en la cual se nos han agotado todas las herramientas”.

“Nos da mucha impotencia no poder mantener la fuente de trabajo abierta. Seguimos hablando el sindicato y la empresa, pero en todo este tiempo los funcionarios públicos que deberían haberse acercado hace mucho tiempo nunca lo hicieron”, concluyó.