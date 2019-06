Darío Ocampo:” Desde nuestra banca gestionaremos proyectos que generen puestos de trabajo”

“Hoy tenemos un trabajo importante para hacer y hoy Roberto Lavagna ocupa un lugar importante. Es el centro de mucha gente que no quiere sentirse obligada a votar entre lo malo y lo peor; y que hoy se ve empujada entre opciones que no le convencen y creo q Consenso Federal viene a ofrecer esa alternativa” dijo en diálogo con “el Retrato…”, el candidato a primer concejal de General Pueyrredón por la lista Consenso Federal 2030, Darío Ocampo, para indicar que “pondremos a disposición nuestra banca para gestionar los proyectos que generen la producción de puestos de trabajo”.

Respecto a su candidatura, reconoció que “si bien estábamos trabajando, pensábamos que íbamos a acompañar el proyecto de Lavagna y el proyecto político de Mercedes (Morro), pero no desde un lugar tan importante como el primer lugar de la lista. Gratamente sorprendido con la postulación y preparados para enfrentar este desafío desde una banca del Concejo Deliberante”

– Llega a una política teniendo un gran conocimiento de Mar del Plata desde el gremio gastronómico; Qué lo preocupa hoy?

– El tema de hoy y de esta campaña va a ser lo relacionado con el mundo del trabajo. Mar del Plata sigue siendo récord en desocupación y hacia ahí tenemos que apuntar. Somos muy conscientes de eso. Desde el municipio también se puede emprender acciones para sostener puestos de trabajo o generar condiciones que generen condiciones de trabajo.

– Cree que Mar del Plata no supo aprovechar el momento político?

– Exactamente. Creo que se dieron una serie de factores. Cuando nosotros decimos que desde Consenso Federal queremos recomponer el diálogo político de la ciudad, me parece que ahí está una de las claves fundamentales. Esta gestión hizo del enfrentamientos una constante lo que ha llevado a un aislamiento. Todos sabemos la importancia de tener un gobierno provincial y nacional del mismo signo político. Y otros intendentes han sabido establecer relaciones con funcionarios de otros signos políticos y conseguir cosas para Mar del Plata.

Al referirse a lo que le duele de Mar del Plata, Ocampo remarcó que “nuestra ciudad tiene sectores de precariedad absoluta y creo que hay que apuntar a esos vecinos y a ver cómo se los contiene. La mejor forma es generando puestos de trabajo pero en el mientras tanto hay que buscar herramientas porque muchos viven en situaciones muy dolorosas” , para acotar que “No puede ser que luego de una lluvia quede la ciudad anegada”

En tal sentido que “Nosotros lo sufrimos también desde el sector nuestro que es el turístico. El más importante de nuestra ciudad. En turismo cuando fui director de nuestro Centro de Formación dábamos una capacitación del anfitrionismo en turismo. Hacer sentir al turista como en su casa. Que esa persona se vaya contenta. Pero el trabajador que ofrece eso tiene que vivir en una ciudad que merezca ser vivida. Yo no puedo pedirle a un trabajador que sea un buen anfitrión si cuando salió de su casa el agua estaba hasta las rodillas.

Porqué sucede todo esto? ¿No se pensó?

– Hay una herramienta que ha quedado siempre al margen y es el Plan Estratégico. Me parece que eso hay que retomarlo. Ciudades que estaban muy complicadas, a través de desarrollar un Plan Estratégico han podido salir adelante y hoy son ejemplo. Como Medellín en Colombia donde los actores se sentaron a pensar. Eso acá no se hizo. Mar del Plata creció caóticamente. Sin intervención del Estado. Lamentablemente eso no se hizo y vamos a tener que ponernos a fijar políticas de “stado.

– Da la sensación que tampoco se acompañó a las empresas que se radicaron acá…

– Está el claro ejemplo de desarrollo del Polo Tecnológico. Una industria que se estaría exportando: la industria del software y por diferentes motivos no se ha podido hacer por discusiones sin sentido.

“Hay que hacer un fuerte trabajo desde el ejecutivo y desde la legislatura para establecer acuerdos políticos” afirmó al momento de recuperar el espacio perdido. En tal sentido dijo que “Tenemos que lograr una negociación, vengamos de dónde vengamos. Ahí tenemos que recuperar el tiempo. Hay material humano, hay infraestructura. Es una lástima que se desaprovechen las oportunidades”.

Finalmente cuando “el Retrato…” el preguntó de lo que podría esperar quien vote a Consenso Federal, resaltó “Creo que nos tienen que votar porque vamos a plantear una opción de diálogo. Vamos a sacar la ciudad adelante. Consenso Mar del Plata viene a instalar la posibilidad de la discusión y el debate: el diálogo. Y pondremos a disposición nuestra banca para gestionar los proyectos que generen la producción de puestos de trabajo”.