Marina Delgado: “Sería fundamental que perdure”

Marina Delgado es un talento futbolístico que exportó Mar del Plata hacia Buenos Aires. La defensora está actualmente en UAI Urquiza, el mejor equipo del país, multicampeón de la Primera División de AFA, a donde llegó en 2016.

Luego de haber sido parte del proceso previo de la Selección Argentina que disputó el Mundial en Francia, Delgado contó que “tuve el placer de estar en la gira de Estados Unidos y después compartir los últimos días antes del viaje a Francia con el plantel. La verdad es que me sentí muy bien, tanto en los entrenamientos como en lo grupal. Más allá de no haber quedado entre las 23 lo tomo como una gran experiencia y aprendizaje. Si bien estamos lejos de las grandes potencias creo que hay un buen nivel para el día de mañana poder llegar a competir mundialmente”.

Sobre el presente de la disciplina, que está en pleno crecimiento y ha logrado una valoración y reconocimiento por parte de la dirigencia de la AFA, Delgado dijo: “el paso que se dio con la profesionalización del fútbol femenino es súper importante para la disciplina, aunque faltan muchísimas cosas por mejorar y seguir sumando. Es importante que se apueste por este deporte tan lindo y de a poco ir llegando más lejos. Creo que hay muy buen potencial para estar compitiendo a nivel mundial. Sería fundamental que perdure en el tiempo y que nos den la oportunidad de demostrar lo profesionales que podemos ser y el nivel que podemos alcanzar”.

Además, la jugadora surgida en Urquiza de Mar del Plata, que luego pasó por Boca antes de irse a Buenos Aires, agregó: “es importante que se integren los equipos del interior y también le den la posibilidad de formar parte de un torneo como el de AFA. Hay muchas cosas que harían crecer al fútbol femenino y con gente que realmente quiera el crecimiento de este deporte no hay nada que no podamos lograr. La difusión se está haciendo más grande y los resultados que viene logrando la selección creo que dejan visible que solo necesitamos que crean y confíen en nosotras”.

Sobre su historia, la defensora de 24 años recordó: “yo empecé a jugar en un equipo de barrio. Si bien juego desde muy chica, recién a los 16 años pude compartir un club solo de mujeres. Mi papá no me dejaba jugar y a esa edad decidí que era lo que amaba hacer y arranqué sin pedir permiso, solo dije que me iba a entrenar y así fue que empecé. Primero en 2 de Mayo, después pase por Urquiza y seguí en Boca”.

Luego, Delgado continuó contando que su paso hacia Buenos Aires se dio cuando “llegó la oportunidad de jugar un amistoso contra la UAI con la Selección de Mar del Plata. Ellos estaban buscando jugadoras y tuve la suerte de que Carlos Borrello, en ese momento técnico del club, me diga de formar parte de una prueba. Fui, quedé y me sumé al equipo en 2016.

En la continuidad de la charla, la nacida el 12 de junio de 1995 se refirió al presente del fútbol femenino en Mar del Plata: “el nivel de Mar del Plata creció desde que yo me vine a Buenos Aires. Y hay muchas más chicas jugando, muchas más categorías y eso es algo importante porque se da una formación desde edades tempranas que es fundamental. Yo es a lo que más apostaría, a la juventud. Son ellas las que van a estar el día de mañana representándonos”.

Finalmente, le dejó un mensaje a las jugadoras jóvenes que sueñan con llegar a donde ella está: “creo que la que se lo proponga de verdad, lo tome con responsabilidad y compromiso puede lograr grandes cosas. Depende de cada una hasta dónde lleguen. Les diría que no lo vean como algo imposible jugar en Buenos Aires o llegar a la Selección. Solo depende de ellas y de las ganas que le pongan. Si es lo que aman que le den para adelante siempre y que ante alguna adversidad no bajen los brazos. El fútbol tiene etapas tristes y momentos difíciles pero todos se pueden superar trabajando y aprendiendo de esas caídas. Que nada les saque esa pasión y amor por el fútbol, es un deporte hermoso que te hace vivir cosas increíbles y te hace sentir plena. No hay nada más lindo sentirse orgullosa de una misma por los logros que se consiguen y darse cuenta que el sacrificio que se hace día a día vale la pena”.