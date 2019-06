Horacio Taccone no tiene dudas que “Pulti hará mucho mejor las cosas que ahora”

Después de confirmarse que encabezará la lista de precandidatos a concejales de Acción Marplatense y ya en la cuenta regresiva de las elecciones, el ex titular del Ente Municipal de Deportes (Emder), Horacio Taccone, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “No tengo dudas que si al ex intendente Gustavo Pulti le toca volver a gobernar la ciudad va a hacer las cosas mucho mejor de lo que se están haciendo ahora”.

A menos de dos meses de la celebración de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ex intendente y prencadidato a intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, confirmó días atrás que el titular del Ente Municipal de Deportes (Emder) durante su gestión encabezará la lista de precandidatos a concejales de Acción Marplatense.

En ese marco, Horacio Taccone, diálogo con “el Retrato…” y expresó que se encuentra “muy contento” por formar parte del equipo de Acción Marplatense, integrado también por los precandidatos a concejales Paula Mantero, Martín Aiello, Lucila Branderiz, Diego Monti y Claudia Rodríguez. “Decidí aceptar la convocatoria de Gustavo, porque es un desafío a nivel personal poder contribuir a que tengamos una ciudad mejor”, anticipó.

“Se necesitan hacer muchas cosas en Mar del Plata, mucha gente capaz, con ganas y que tenga vocación de servicio, que le guste la cosa pública, mejorar, asique estoy muy contento”, remarcó el ex funcionario municipal y actual presidente del Club Once Unidos de Mar del Plata.

En tal sentido, señaló: “Tenemos que poner en proyecto a la ciudad, que Mar del Plata vuelva a estar en movimiento, dejar de lado la pelea constante y los agravios para sacarla adelante. Hay que hacer un montón de obras y una infinidad de cosas, por lo que en vez de pelear sin sentido habría que dedicarse a hacer eso”.

“Hay que juntar voluntades y hacer lo que Gustavo ya supo hacer durante los años que estuvo gobernando. Hay que completar eso, porque aún faltan una infinidad de cosas, pero hay voluntad”, afirmó Taccone a la vez que manifestó su preocupación por el tema de la falta de empleo en Mar del Plata.

En función de ello, sostuvo: “La dificultad para encontrar trabajo o para llegar a fin de mes de la gente que tiene la suerte de tenerlo es uno de los principales inconvenientes que hay en la ciudad” y aclaró que desde el Municipio “se pueden hacer cosas, aunque la mayor responsabilidad es del gobierno nacional”.

“Desde el gobierno municipal se puede incentivar la radicación de empresas, industrias y demás”, agregó e hizo hincapié, en ese marco, en la gestión de Carlos Arroyo: “No me gusta ser crítico de un intendente que está gobernando, porque para eso está la gente justamente, los que a través de las urnas verán si lo vuelven a elegir o no”.

En relación a lo anterior, comentó que “seguramente haya mucha gente que esté de acuerdo y lo vuelva a votar” a la vez que resaltó: “No tengo dudas que si al ex intendente Gustavo Pulti le toca volver a gobernar la ciudad va a hacer las cosas mucho mejor de lo que se están haciendo ahora. De eso se trata la democracia, es decir, que el que venga haga las cosas mucho mejor que el que estuvo anteriormente para de esa forma poder tener una ciudad como los marplatenses se merecen”.

En lo personal, se refirió a que su aporte va a ser fundamentalmente de trabajo constante. “Yo tengo una gran vocación de ayudar, me gusta la cosa pública y creo que el estado puede hacer cosas eficientemente y no porque sea público tiene que ser malo, lento o caro”, aseguró.

“Así como en la actividad privada hay mucha gente exitosa desde lo público también se pueden hacer las cosas muy bien”, consideró a la vez que reiteró que su aporte en Acción Marplatense va a pasar por el hecho de “ayudar a reunir voluntades y a minimizar las diferencias que puede haber entre los distintos actores políticos para que todos juntos nos pongamos como objetivo sacar a la ciudad adelante”.

Por último, el primer concejal del espacio político que lidera el ex intendente municipal, Gustavo Pulti, reiteró que “sacar a la ciudad adelante tiene que ser el objetivo de todos, pero no alcanza con una sola persona o partido sino que se necesita de todos”.