Gas Pampeana sin piedad : Le facturó $ 46.572,70 al Hogar de Enfermos Crónicos de la Gruta de Lourdes

La voracidad de las empresas de servicios no tiene límites. Para ellos no existe piedad con nadie y solo les interesa recaudar. Una prueba de esto es la factura de gas que llegó al Hogar de Enfermos Crónicos Gruta de Lourdes les llegó una factura de Gas Pampeana por $ 46.572,70. Hoy no saben cómo harán para no solo pagar esa cuenta, sino seguir asistiendo a las personas que allí se alojan.

Cabe recordar que el Hogar lo lleva adelante la congregación de Hermanas de la Divina Providencia, brinda atención a ancianos y niñas discapacitadas que carecen o poseen bajos recursos. La institución, sin fines de lucro, se sostiene por donaciones privadas, aportes que hacen los familiares de acuerdo a sus posibilidades y algunos ingresos provenientes del oratorio.

El Hogar, que en Octubre habrá de cumplir 80 años junto a los más necesitados, que atraviesa un momento difícil de sobrellevar está ubicado en 12 de Octubre 4050. Y si por esas casualidades si alguno de los políticos en campaña, quiere comunicarse con ellos, puede llamar al 480-3072 y también por el facebook a través de la página Gruta de Lourdes MDP