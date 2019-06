Legisladores de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto para suspender las PASO presidenciales

El texto de ley está firmado por varios legisladores radicales y reformula el artículo 19 de la Ley N° 26.571 de Partidos Políticos que regula las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que tendrán lugar el 11 de agosto. El proyecto justifica la suspensión bajo el argumento de una reducción del gasto público.

“En el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO. Si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”, sostiene el proyecto.

“Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales”, dijo la diputada Gabriela Burgos, una de las firmantes. La iniciativa cuenta con el respaldo de un sector de la UCR, incluyendo al senador y exvicepresidente Julio Cobos.

Este lunes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, había explicitado su intención de suspender las PASO en las jurisdicciones que tengan lista única. “Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado”, dijo el mandatario provincial.

Para poder prosperar, el proyecto de ley deberá contar con votos opositores, ya que necesitará ser aprobado por más de la mitad del cuerpo. Por eso, fuentes parlamentarias especulaban que el radicalismo deberá comenzar rápidamente las negociaciones con otros bloques para que los tiempos parlamentarios no se agoten antes del 11 de agosto.

Los nueve frentes que se inscribieron ante la Justicia electoral para participar de las elecciones presidenciales participarán de las PASO con lista única, por lo que ningún espacio político utilizará las elecciones primarias para dirimir una interna.

Sin embargo, en provincias como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe, distintos frentes presentaron más de una lista con candidatos para las elecciones generales. En estos distritos sí se disputa una interna.