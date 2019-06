Mar del Plata puntero en el Regional Pampeano A de rugby

Pasó la Fecha 7 del Regional Pampeano A y dejó un nuevo puntero. Mar del Plata Club le ganó muy bien a San Ignacio por 48 a 8, mientras que Sportiva de Bahía Blanca, quien cayó al segundo lugar, perdió ante Sporting por 22 a 18. En el Reclasificatorio, ganaron Uncas y Argentino de Bahía Blanca.

En Valle Hermoso el que se trepó a la punta otra vez fue Mar del Plata Club, que luego de descansar la semana pasada en la fecha libre no tuvo piedad en su visita a San Ignacio y lo derrotó 48 a 8. Los backs sacaron ventaja por afuera, con 4 tries de Pedro Hernández y 2 del capitán Guido Zingale, además de uno de Franco Rossi y el último de Santiago Rodríguez. En los de Darío Giardelli no alcanzó un penal de Rafael Riego y un try de Francisco Paklayan.

Sportiva llegó como puntero del Regional Pampeano A Zona Campeonato a su partido frente a Sporting, y el equipo “Marista” lo dejó sin liderato. Los visitantes se llevaron a su casa un valioso triunfo de un reducto siempre difícil cómo La Carrindanga gracias a un Try Penal y cinco penales de Juan Noceti, mientras un try de Ignacio Payero, un Try Penal y dos penales de Ignacio Ficadenti para las “Palomas”, configuraron el 22 a 18 final que decretó la gran victoria del equipo de Santiago Plaza y Eduardo Zapiola.

En el Regional Pampeano A Reclasificatorio, Uncas derrotó a Biguá por 32 a 17 en Tandil. En el los locales, Juan Pablo Rodríguez, Franco Huarte, Andrés Munarriz y Tomás Álvarez, que además sumó 2 penales y 3 conversiones, configuraron el marcador final.

Otro que se hizo fuerte de local fue Argentino de Bahía Blanca que le ganó a Universitario por 42 a 31, lo que fue un gran resultado para el “Azul”, en un fin de semana óptimo para los bahienses del Regional Pampeano.

Resultados 22 de Junio

Regional Pampeano A Zona Campeonato

San Ignacio 8 vs 48 Mar del Plata Club

San Ignacio 0 vs 59 Mar del Plata Club (Intermedia)

Sportiva 18 vs 22 Sporting

Sportiva 41 vs 12 Sporting (Intermedia)

Libre: Comercial.

Posiciones

Mar del Plata Club —–17

Sportiva ———————14

Sporting ———————12

Comercial ——————-11

San Ignacio —————-10

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Uncas 32 vs 17 Biguá

Uncas 22 vs 3 Biguá (Intermedia)

Argentino de Bahía Blanca 42 vs 31 Universitario

Argentino de Bahía Blanca 40 vs 45 Universitario (Intermedia)

Libre: Los Cardos

Regional Pampeano B

Santa Rosa 30 vs 15 Los 50

Santa Rosa 33 vs 10 Los 50 (Intermedia)

Racing de Chivilcoy 61 vs 21 Los Miuras

Racing de Chivilcoy 24 vs 7 Los Miuras (Intermedia)

M-19

Los 50 0 vs 66 Sporting A

Los Cardos 25 vs 10 Biguá

San Ignacio 24 vs 0 Unión del Sur

Uncas 12 vs 38 Mar del Plata Club

Universitario 53 vs 24 Comercial

Preintermedia

San Ignacio 10 vs 31 Mar del Plata Club

Pampas 10 vs 32 Miramar