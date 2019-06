Aquí está, este es el “seleccionado” de Pulti para las semifinales de las PASO el 11 de Agosto

“Este es nuestro seleccionado, gente de Mar del Plata que sabe escuchar y sabe hacer. Ponemos a disposición nuestro equipo, formado en las distintas realidades de la ciudad” dijo el candidato a Intendente de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, durante la presentación oficial de la lista de candidatos y candidatas a concejales y consejeros escolares que competirá en las próximas PASO del 11 de agosto.

“El 11 de agosto Mar del Plata tiene una semifinal y para ella hemos consensuado una lista que tiene la característica de ser un seleccionado de personas de distintas capacidades, de distintas actividades, que tiene como fin ponerse la camiseta de Mar del Plata y llevarla a la gestión, para defender los intereses de Mar del Plata y los marplatenses por sobre cualquier otro interés” aseveró.

Durante la conferencia, en la sede partidaria, valoró que “esta lista representa a distintos sectores: sociales, del comercio, de la universidad, de Batán, de nuestro propio partido. Personas preparadas y con experiencia para gestionar de inmediato Mar del Plata. Saben escuchar y saben hacer”.

“Proponemos que todas las personas que sienten que Mar del Plata tiene que estar mejor, podamos tomar entre todos la determinación de poner delante de cualquier estructura partidaria nacional los intereses marplatenses. Cortar la boleta y convertir ese corte en una verdadera causa social y política de todos los vecinos y de todas las vecinas” aseguró. Y aclaró: “Mar del Plata no puede seguir perdiendo tiempo, no nos puede sorprender un año más eligiendo opciones que no estén a la altura de las circunstancias. La ciudad no puede seguir retrocediendo, nosotros creemos que tiene que avanzar, crecer”.

El candidato a primer Concejal, Horacio Taccone, expresó: “El desafío es muy grande, lo principal es tener un proyecto de ciudad. Tenemos que poner a la ciudad en movimiento, realmente nos merecemos una ciudad mejor con la cabeza puesta en Mar del Plata. Quienes me conocen saben que me encantan los desafíos” y reconoció que para sacar adelante a la ciudad “hacen falta camiones de arena”.

Para cerrar, Pulti aseguró: “La lista de Acción Marplatense es respetuosa de los adversarios electorales, somos considerados con todos los que se presentaron, pero tenemos la convicción que es el momento en el que hay que poner las prioridades claras de un proyecto para los marplatenses que saque la ciudad adelante”.

LISTA DE CONCEJALES TITULARES

HORACIO TACCONE. Estuvo al frente del EMDER en la gestión de Gustavo Pulti: fue fundamental en la construcción de los polideportivos y del centro municipal de hockey. Abogado y Presidente del Club Once Unidos. PAULA MANTERO. Decana durante ocho años de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP. Licenciada en Terapia Ocupacional especializada en gerontología. Actual Vicedecana de la misma casa de estudios MARTÍN AIELLO. Presidente de Acción Marplatense. Empleado bancario y dirigente gremial. LUCILA BRANDERIZ. Contadora Pública Nacional. Se ha desempeñado en la gestión municipal de Gustavo Pulti como Coordinadora de Gabinete. DIEGO MONTI. Ex Subsecretario de Gobierno y Concejal de Acción Marplatense. CLAUDIA RODRÍGUEZ. Quíntuple Campeona Mundial de Patín. Actual Concejal de Acción Marplatense. ESTEBAN PÉREZ. Empresario de la pequeña y mediana empresa. MARÍA EUGENIA DICÁNDILO. Se desempeñó como Directora de Relaciones con las ONGs y Cooperación Internacional. Abogada. GASTÓN HERRERA. Comerciante (verdulería en Brown y Las Heras). Miembro de la ONG Familiares de Víctimas del Delito. NORA REYNOSO. Presidenta de la Sociedad de Fomento Batán La Avispa. MARCELO FERNÁNDEZ. Fue Presidente de la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia. Actualmente Concejal de Acción Marplatense MELISA CENTURIÓN. Politóloga. Docente universitaria en relaciones internacionales.

CONSEJEROS ESCOLARES