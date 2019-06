Caluroso y emotivo recibimiento le brindaron a la futbolista Milagros Menéndez al llegar a Mar del Plata

Una calurosa bienvenida le tributaron a la futbolista Milagros Menéndez, quien arribó a Mar del Plata luego de tomar parte con el Seleccionado Argentino de Futbol Femenino del Mundial en Francia.

La joven deportista fue esperada por familiares, amigos, gente de Urquiza y del karting que la esperaron en Constitución y Ruta 2, donde a su arribo fue ascendida a una autobomba recorriendo diversas avenidas y calles de Mar del Plata, recibiendo a su paso aplausos y saludos de anónimos marplatenses que se sorprendía ante el paso de la bulliciosa caravana.

Su madre, su abuela y el primer técnico, Marcelo Acosta fueron los primeros en saludarla en emocionados abrazos , donde las lágrimas afloraron de sus rostros.

En declaraciones a la prensa, Milagros afirmó que “Nunca me imaginé este recibimiento. Allá no es todo tan fácil porque hay muchas presiones y necesitaba estar con mis afectos. Logramos tener buenos resultados aunque no pudimos lograr el objetivo de pasar de fase. Pero fue una experiencia única”, para remarcar “ el apoyo era inmenso y no lo podíamos creer. Un montón de mensajes recibimos todos los días y hasta me sorprendió la cantidad de gente que nos fue a esperar al aeropuerto”.