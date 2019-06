Alejandro Martinez , postulado a Intendente por el FIT UNIDAD

La izquierda encara estas elecciones con la conformación del FIT – Unidad, coalición que integra el Frente de Izquierda y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-. La fórmula que lleva como candidato a presidente a Nicolás del Caño y como vice a Romina del Plá se plantea como clara alternativa frente al resto de las fórmulas electorales que sostienen que hay que seguir bajo las órdenes del FMI. En tanto el Frente de Izquierda-Unidad destaca entre sus puntos la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda y la anulación de los tarifazos entre las principales medidas de emergencia.

En General Pueyrredón la izquierda lleva como candidato a intendente a Alejandro Martínez, mientras que la nómina de Concejales será encabezada por Libertad Martínez, docente y militante del movimiento de mujeres. Por su parte Marcelo Roldán, hijo de desaparecidos y con una larga trayectoria en la lucha contra la represión y la impunidad será candidato a primer diputado provincial.

Libertad Martínez dijo: “La prioridad no puede ser el FMI y los que fugan millones todos los días mientras en General Pueyrredón la mayoría de los jóvenes y las mujeres que trabajamos lo hacemos con empleos precarios o directamente negro, los barrios se inundan y miles de chicos van a escuelas sin gas. Cambiemos mintió para ganar las elecciones, dijo pobreza cero y que iba a bajar la inflación. Por otro lado está la fórmula de Fernández-Fernández quienes plantean que se puede seguir bajo las órdenes del FMI sin ajustar, pero no es cierto. Ya sabemos lo que significan las recetas del FMI para la vida de millones. Les decimos a los trabajadores, a los jóvenes y a las mujeres con quienes venimos peleando contra la violencia machista y por el aborto legal, que no hay que resignar derechos. Primero nuestras vidas.”

Marcelo Roldan afirmo: “Hemos dado un paso muy importante con esta unidad que aglutina al noventa por ciento de la izquierda anticapitalista del país. Mientras vemos un cierre de listas donde los candidatos se pasan de un lado al otro, nosotros nos hemos unido detrás de un programa que plantea que la prioridad debe ser la vida de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Nuestra lista que lleva como candidatos a presidente a Nicolás del Caño, está integrada en todo el país por trabajadores, luchadores de los derechos humanos como Myriam Bregman, jóvenes que pelean por sus derechos y mujeres protagonistas de la marea verde. Somos trabajadores que hacemos política, no millonarios que viven de la política por eso planteamos que todo funcionario debe cobrar como un docente como lo hacen los diputados del Frente de Izquierda.”