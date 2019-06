Las chances de Argentina de avanzar en la Copa América …o pegar la vuelta

La Selección Argentina sigue con chances de avanzar a los cuartos de final a pesar de haber sacado un punto de seis posibles en su arranque en la Copa América de Brasil luego de perder con Colombia (0-2) e igualar con Paraguay (1-1).

Para ello deberá ganarle a Qatar, aunque una combinación de resultados puede dejarla afuera. A la inversa, el empate y ciertas “ayudas” en otros partidos la pueden meter por la ventana entre las ocho mejores.

Si gana…

– Pasa como segunda si Paraguay no le gana a Colombia.

– Pasa como tercera si Paraguay le gana a Colombia y Venezuela no vence a Bolivia o Japón y Ecuador no ganan en el Grupo C.

– Queda eliminada si Paraguay derrota a Colombia, Brasil empata ante Perú, Venezuela vence a Bolivia y el tercero del Grupo C suma cuatro puntos o más.

Si empata…

– Pasa como tercera si Paraguay pierde por más de dos goles contra Colombia y Japón y Ecuador no ganan en el Grupo C.

– Queda eliminada si Paraguay pierde por un gol, empata o le gana a Colombia y Japón y Ecuador ganan en el Grupo C.

Si pierde…

– Queda eliminada en primera ronda, pase lo que pase.