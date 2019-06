Arroyo emocionado al recordar “al más grande de los hombres argentinos, Belgrano”

El intendente Carlos Fernando Arroyo participó del acto por el Día de la Bandera celebrado en la Escuela Primaria Nº 79 del barrio 2 de Abril. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario y la subsecretaria de Educación, Luís Distéfano y Susana Rivero, junto a autoridades del Consejo Escolar y de las distintas fuerzas de seguridad.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y de las palabras de una de las maestras de la institución educativa, el jefe comunal dijo: “Es una gran emoción poder dirigirme a ustedes hoy aquí por el lugar en el que estamos y porque estamos recordando a quien para mi fue el más grande de los hombres argentinos. He dedicado 17 años de mi vida a profundizar en la historia del Gral. Manuel Belgrano y estudiar cada uno de los detalles de su vida. Quise asociarlo en esta fecha a la figura de otro gran militar que no es tan conocido como Belgrano pero que también colaboró para el mapa de Argentina sea el que es. Me refiero a Martín de Güemes”.

Seguidamente, el jefe comunal destacó la importancia de Belgrano en la historia argentina así como sus principales cualidades como estadista, miliar, periodista, fundador de ciudades y hasta traductor. “El General Belgrano se subió a un caballo en 1811 y se bajó prácticamente 10 años después para morir. En ese período de tiempo recorrió lugares inhóspitos. Vivió una vida de sacrificios permanentemente, abonando sus posibilidades personales, sus amores e –incluso- a sus hijos por la Patria, el territorio y ese sentimiento de nacionalidad”, agregó Arroyo.

Acto seguido, junto a autoridades de la escuela, el Intendente hizo lectura de la Promesa de Lealtad a la Bandera a los alumnos de los 4º años de Primaria a lo que respondieron con un fuerte “Sí, prometo”.