Varias familias evacuadas y barrios marplatenses que continúan bajo el agua

En el marco de fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Mar del Plata, muchos barrios de la ciudad sufrieron las consecuencias del temporal y ya son 33 los evacuados en el CIC Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Social. De esta forma, distintas organizaciones tomaron la iniciativa de colaborar con la recepción de donaciones para las familias damnificadas.

En tal sentido, ante la adversidad del clima, el municipio montó un centro de evacuados en el CIC de Malvinas, en donde se asiste a los 33 evacuados. “Algunas familias fueron evacuadas por Defensa Civil y otras se acercaron por sus propios medios”, explicó Graciela Miyawaki, jefa del departamento territorial de la Secretaría de Desarrollo Social.

Hasta las primeras horas de la tarde eran 35 las personas evacuadas en Mar del Plata por el temporal que azota gran parte de la región, pero en el transcurso de la jornada, dos de ellos pudieron retornar a sus casas.

Los barrios más afectados

En lo que respecta a los barrios afectados, hacia la zona norte, también sobre la Ruta 11 camino a Santa Clara del Mar, las consecuencias de la lluvia quedaron en evidencia con una importante acumulación de agua sobre las banquinas y, fundamentalmente, en el interior de los barrios de todo ese sector.

La zona de los barrios de Felix U. Camet, Parque Peña y Fray Luis Beltrán volvió a ser, una vez más, de las más castigadas por la lluvia: varias cuadras quedaron completamente anegadas y este martes por la mañana eran los propios vecinos los que con palas y herramientas improvisadas intentaban hacer correr el agua, con el temor de que las precipitaciones continúen y termine por ingresar a las casas.

El barrio Parque Hermoso quedó bajo agua y según señalaron desde la sociedad de fomento, hay unas 14 manzanas afectadas por la acumulación de agua y alrededor de 150 personas que no pueden salir de sus casas.

“Tenemos un montón de calles inundadas, una laguna, debe haber unas 150 personas afectadas, no son evacuados, pero están en sus casas con agua adentro. Esto se podría haber evitado porque hemos mandado notas a la Delegación de Batán y no hemos obtenido respuestas”, resumió el presidente de la sociedad de fomento, José María González a la vez que señaló: “Hace un año y tres meses que estoy (en la sociedad de fomento) y me he dedicado todo este tiempo a gestionarlo, pero las respuestas son cero”.

Por su parte, la presidenta de la sociedad de fomento Playa Serena, María Inés Benítez, sostuvo que su barrio y otros linderos tienen zonas completamente anegadas. “No vemos que el agua tenga miras de bajar. Hay muchos lugares tapados por basura, ramas, y es difícil que pueda drenar hasta el arroyo San Jacinto, que es el más cercano”, señaló.

La presidente de Playa Serena también cuestionó al municipio por el estado de las calles y señaló que el lunes por la tarde dos familias encajaron sus vehículos debido al pésimo estado de las calles. “La realidad que vivimos es tristísima”, concluyó.

Por su parte desde Defensa Civil señalaron que la situación de anegamiento “se da tanto en zonas del norte como del sur de la ciudad” y nombró que los barrios Parque Peña, 2 de Abril, San Jacinto, Acantilados o Alfar “están complicados”.

Cortes de energía eléctrica

Por otro lado, hubo tres zonas sin energía eléctrica afectadas por las intensas precipitaciones que cayeron desde el lunes al mediodía en Mar del Plata. El agua dejó fuera de servicio a transformadores de media y baja tensión y afectó la zona sur y puerto.

Desde Edea detallaron que el área comprendida por la ruta 11 entre el barrio Marisol a Faro Norte; Puerto, parte de Santa Rosa del Mar, Bosque Peralta Ramos, Las Avenidas y parte de Villa Lourdes, “están sin servicio por la salida de servicio de un transformador de media tensión”.

Continúa la alerta meteorológica

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para las próximas horas el alerta por fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora. Se espera que el mal clima comience a cesar a partir del mediodía del miércoles.

Específicamente, podrían darse ráfagas de entre 50 y 80 kilómetros por hora, pero no sólo en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, sino también en diversas provincias del amplio centro del país. Además, la intensidad de los vientos se disminuirá gradualmente entre este martes y la tarde del miércoles.

Se reciben donaciones

En ese contexto, desde la CTA Autónoma Mar del Plata, el MTE-CTEP y Barrios de Pie dispusieron de distintos puntos para ayudar.

La Central de Trabajadores Argentina (CTA) Autónoma Mar del Plata, comunicó la disponibilidad de su sede ubicada en 9 de Julio 3581. Reciben ropa en buen estado, frazadas, leche, agua y alimentos no perecederos.

En tanto, Barrios de Pie, recibe alimentos no perecederos, colchones, frazadas y productos de limpieza en su sede de Fortunato de La Plaza 8026 de 9 a 18.