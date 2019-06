Sportiva de Bahia Blanca puntea en el Regional Pampeano A de Rugby

Luego de esta Fecha 6, el Regional Pampeano A Zona Campeonato tiene un nuevo puntero y es Sportiva de Bahía Blanca, que derrotó a Comercial en condición de visitante por 26 a 19. Por su parte, Sporting volvió a la victoria al vencer a San Ignacio por 29 a 19. En el Reclasificatorio, Uncas venció a Los Cardos y Biguá hizo lo propio ante Argentino de Bahía Blanca.

En Sierra de Los Padres apareció el nuevo puntero y es de Bahía Blanca. Sociedad Sportiva tuvo un gran partido en las fijas y derrotó 26 a 19 a Comercial, para mirar a todos desde arriba. El conjunto de “Azu” Doria y “Bere” Stortoni sometió con sus delanteros, con dos try penal que generó el scrum, un try de Felipe Arza de line y maul y el restante con una corrida de Tomás Bermudez. En el “Celeste” no alcanzaron los tries de Héctor Sandullo, Diego Jiménez y Bautista Farisé.

La Villa Marista fue el escenario para que Sporting se recupere de los tropezones sufridos en las fechas anteriores y venza a un San Ignacio que venía en alza. Fue por 29 a 19 con tries de Iván Nemer (2), Lucas Gasparri y Lucas Piuma, más un drop y tres conversiones de Juan Noceti. Por el lado del “Verde”, Tomás Acevedo, Guillermo Juárez, Emanuel Contino y dos conversiones de Rafael Riego configuraron el marcador final.

En esta Fecha 6, el que descansó fue Mar del Plata Club, que después del triunfo en el clásico tuvo fecha libre.

Biguá se reencontró con un resultado positivo en el Regional Pampeano Reclasificatorio al vencer a Argentino de Bahía Blanca por 21 a 15. En Las Dalias, el equipo “Tricolor” se hizo fuerte gracias a los tries de Gregorio Hatchondo, Felipe Poli y 11 puntos de Hernán Ebrett (una conversión y tres penales).

Uncas consiguió una victoria apretada frente a Los Cardos por 18 a 17, en un partido en donde Juan Presa y Agustín Forconi marcaron tries y dos penales y una conversión de Tomás Álvarez. Para el equipo “Verde”, un try de Ignacio Díaz, otro de Juan Quiroga y un Try Penal confirmaron el resultado final.

Universitario fue el equipo que descansó esta Fecha del Regional Reclasificatorio.

Resultados

Regional Pampeano A Campeonato

Comercial 19 vs 26 Sportiva

Comercial 12 vs 35 Sportiva (Intermedia)

Sporting 29 vs 19 San Ignacio

Sporting 47 vs 12 San Ignacio (Intermedia)

Libre: Mar del Plata Club

Posiciones

Sportiva ————— 13

Mar del Plata Club –12

Comercial ————-11

San Ignacio ———–10

Sporting —————-8

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Biguá 21 vs 15 Argentino de Bahía Blanca

Biguá 15 vs 17 Argentino de Bahía Blanca (Intermedia)

Los Cardos 17 vs 18 Uncas

Los Cardos 68 vs 12 Uncas (Intermedia)

Libre: Universitario

Torneo Preintermedia

Universitario 19 vs 26 Mar del Plata Club

Sporting 55 vs 10 San Ignacio

Comercial 31 vs 5 Biguá

Torneo Desarrollo

Gnomos 16 vs 7 Pampas