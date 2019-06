Rodríguez Luzardo: “uvimos un plantel largo y eso nos permitió rotar acorde a las necesidades”.

A Luciana Rodríguez Luzardo no le tocó ser protagonista como el año pasado, cuando fue la goleadora de Racing en el Clausura de Primera B de AFFEBA, aunque de todas maneras, el equipo logró el campeonato y el ascenso en el reciente Apertura y por eso se siente satisfecha y lo toma con alegría. Los logros del equipo son más importantes que los individuales, piensa la delantera de 30 años que jugó al hockey en Trinity hasta 2014.

A la hora de hablar sobre las claves del logro, la veloz jugadora explicó: “todo el equipo, tanto jugadoras como cuerpo técnico, nos pusimos como objetivo salir campeonas. Cada partido lo fuimos preparando según el rival que teníamos enfrente y a partir de ahí se ajustaron ciertas cosas que se necesitaban para sacarlos adelantes. Tuvimos un plantel largo y eso nos permitió rotar acorde a las necesidades”.

A Racing se le escapó el ascenso en un par ocasiones, pero en el Apertura 2019 no la dejó pasar. “Las veces anteriores estuvimos cerca, pero era la primera vez que se participaba, había que acomodar el equipo, afianzarlo y a su vez se usó como formación para varias que era la primera vez que jugaban en cancha de once y no tenían la experiencia suficiente. Nos faltaba esa condición para afrontar ciertos partidos que por ahí nos hubieran tocado en caso de haber logrado el ascenso en el primer torneo que se jugó”, contó Rodríguez Luzardo, quien organiza los Torneos femeninos y masculinos Botines y Tacones y además tiene una panadería como emprendimiento familiar.

A la hora de hablar sobre su aporte, quien fuera goleadora del equipo en el Clausura 2018, explicó: “siempre traté de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo a conseguir la victoria en cada partido. En este torneo no me tocó convertir como en el anterior pero mi idea era siempre tratar de asistir a las chicas para que ellas puedan hacerlo Además no estuve al 100% y no pude jugar como quiero y me gusta por una molestia que venía arrastrando en la cadera. Hablé con Cristian, nuestro DT, y acordamos que jugaría cuando sea necesario para no arriesgar y que se transforme en una lesión o algo que me obligara a parar”.