Rigane no tiene dudas…La falta de inversión en el sistema fue la causa del apagón , y lo peor: puede repetirse

En el marco del corte de energía generalizado en todo el país, que también afectó a Mar del Plata, durante la mañana y parte de la tarde de éste domingo, el Secretario General del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, José Rigane, dialogó con “el Retrato…” y expresó “la falta de inversión en el sistema” fue la causa del apagón generalizado a la vez que no descartó a que se pueda registrar otro similar en el próximo tiempo.

“Lo que sucedió puntualmente no lo sabe ni el gobierno, pero queda claro que, a pesar que aumenten las tarifas y de los subsidios dados a los grandes grupos económicos, no hay inversiones y por eso pasa lo que pasa”, sostuvo el titular de Luz y Fuerza.

En tal sentido, agregó que “hubo un corte generalizado y Mar del Plata se vio seriamente afectada. Se pudo reponer la energía en un 60% con el aporte que hace la central 9 de julio, que si bien podría haber sido más, los equipamientos nuevos no pudieron ingresar rápidamente en servicio”, señaló.

En función de ello, no descartó que pueda registrarse otro corte de energía similar al que sorprendió a la ciudad y al país el pasado domingo. “Por supuesto que puede volver a pasar. El gobierno dice que no sabe lo que pasó, pero que no se va a volver a repetir; lo cual es una contradicción enorme”, aseguró.

“El gobierno tendría que tener a esta altura el informe sobre lo que pasó con la empresa, pero, sin embargo, dice que le va a llevar unos 15 días averiguarlo”,completó a la vez que cuestionó que “hay cuestiones que no las tienen decididas evidentemente y las quieren tapar, porque quedaría devastado las falencias del modelo energético”.

Por último, se refirió a que “la falta de inversión en el sistema” fue la causa de este apagón generalizado. “Los grupos económicos no tienen un interés en darle una más alta rentabilidad y en el menor tiempo posible, por eso, andan ajustados en hacer inversiones y tener el sistema como corresponde”, concluyó.