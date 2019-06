Más de 5000 vecinos se expresaron sobre el Transporte en Mar del Plata

El Presidente del Centro de Estudios Políticos Encuentro, el abogado José Luis Zerillo, dio a conocer los resultados expresados por más de 5000 vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán que descargaron la aplicación gratuita Cómo Viajo. Las dos opciones más elegidas por los usuarios fueron: colectivos muy llenos y demora en el servicio, representando entre las dos el 41,8% de todos los reclamos. La aplicación permite realizar el reclamo en tiempo real e identificar la línea de colectivo que circula en el Partido de General Pueyrredon.

“En solo 20 días desde que presentamos la aplicación, unos 5000 vecinos que descargaron la misma, ya expresaron sus reclamos y opiniones sobre la calidad del servicio público de pasajeros. La masividad de descargas en tan poco tiempo, da cuenta de una necesidad que se encontraba latente en la ciudad y que habíamos percibido claramente cuando pensamos el desarrollo de la aplicación” dijo José Luis Zerillo.

El objetivo de este primer mapa participativo del transporte público de pasajeros es valorizar y darle importancia al momento de la toma de decisiones a la opinión de vecinos y vecinas sobre el servicio público que utilizan a diario y que atraviesa la vida cotidiana de miles de ellos.

“Las opiniones vertidas son de una gran diversidad de temas y expresan la necesidad de los usuarios del transporte de ser tenidos en cuenta. Los mayores reclamos pasan por el 21% efectuados a la opción muy lleno y un 20,8% a la destinada a mucha demora, lo que da cuenta que el mayor problema que hoy presenta el transporte público es la frecuencia con que circulan las unidades. También surge como un tema relevante la poca higiene con un 16% y acciones que tienen que ver con la conducción de la unidad como el manejo brusco con un 14,3% y el no detenerse en la parada con un 10, 1%” continuó.

“La falta de accesibilidad que claramente es un reclamo de las organizaciones de personas con discapacidad de la ciudad, acorde al porcentaje de usuarios, resulta razonable que siendo un problema importante del sistema en términos porcentuales se presente con un 4,7% de los reclamos” apuntó Zerillo.

La aplicación permite a los usuarios la posibilidad de efectuar más de un reclamo por día, como así también dejar sentados en el mismo reporte más de una opinión. En el informe también se visualiza un 3,6% de reclamos efectuados a las unidades defectuosas, mostrando que no es un problemática vigente la antigüedad o el estado de mantenimiento mecánico de las mismas. Además de las opciones preestablecidas, también la aplicación permitía dejar sentadas opiniones que estuvieran por fuera de las referidas, las que se llevaron un 9,5% del total. “En tal sentido encontramos opiniones favorables sobre el trabajo desarrollado por los trabajadores a cargo del volante, como así también reclamos sobre internos que no se han detenido en alguna parada puntual, o el inconveniente de muchas unidades que no ingresan a sectores de los barrios más periféricos de la ciudad por el mal estado de las calles. También quedan reflejados que los sectores de la ciudad, hoy muy poblados, como el Boquerón sobre Ruta 88 o la escuela que se encuentra en el Paraje San Francisco, no cuentan con el servicio en sus barrios” finalizó Zerillo.

La aplicación producto de las opiniones vertidas por los usuarios fue actualizada para su mejora incorporando la línea Provincial 221. Además, la información obtenida será presentada ante la Dirección de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon y la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante, con la finalidad que se logre mejorar el servicio y aumentar la satisfacción de los usuarios del transporte público de pasajeros a fin de generar un servicio público de calidad.