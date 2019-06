En Consenso Federal 2039 se habla de una Paso entre Arroyo y Bonifatti ¿Se dará?

Luego de lo que pareció un “certificado de defunción” a las aspiraciones de Carlos Arroyo de ir como candidato a Intendente por Consenso Federal 2030ª atento a los dichos del propio Lavagna, últimos trascendidos indicarían que el actual intendente participaría de las PASO enfrentando a Santiago Bonifatti en agosto próximo.

Si bien no hay nada definido aún se pudo saber por otra parte que en la Agrupación Atlántica, no desesperan, ya que irían, de no llegar a un acuerdo, con la boleta corta en el ansiado camino a la reelección.

Todo se sabrá esta semana, y en las tiendas del arroyismo, indicaron que este miércoles es el dia definitorio. Habrá que esperar otras 48 horas para saber del futuro de Carlos Fernando,