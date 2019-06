Apagón masivo: “Las pocas inversiones que hay son de mantenimiento y se están haciendo mal”

Federico Bernal es miembro del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el desarrollo (OETEC) y estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’, donde le hizo una fuerte crítica al Gobierno de Mauricio Macri por el apagón masivo que experimentó Argentina el día de ayer. “Lo paradójico, el colapso eléctrico que asustaban a la población que iban a tener si no se cambiaba la política energía a causa de la pesada herencia, llegó con ellos”, criticó.

En este sentido, le explicó al conductor del programa, Gustavo Sylvestre que el país está generando la misma cantidad de energía que en el 2014. “O sea, necesitamos la misma energía eléctrica de hace cinco años”, argumentó y agregó: “Cuando uno repasa todo lo que está sucediendo, nos encontramos con lo mismo. Esto pasa cuando tenés un mercado que se hace cargo de la energía, cuando la energía se mercantiliza, se desplaza del Estado”.

Puntualmente se refirió a CAMESA, que es la administradora del mercado eléctrico mayorista, la encargada de la distribución de la energía eléctrica llegue a todas las casas y que evite el inconveniente que se vivió el día de ayer. “Esto pasa porque CAMESA está al frente de un economista graduado en Estados Unidos que puso Gustavo Lopetegui mediante Javier Iguacel”, dijo a modo de crítica Bernal.

“Lo que pasó se podría haber evitado”, comentó el miembro de OETEC. “¿Te digo básicamente cómo? Invirtiendo”, declaró. “Las empresas no están invirtiendo un solo centavo. Hay una línea paralela de la que se cayó que produjo un efecto cascada, pero todas las líneas vienen con un efecto back up. La que debería haber funcionado, están desde abril tratando de poner una sola torre, una columna”, describió demostrando el abandono de la línea de tensión. Su cuestionamiento lo llevó a pedirle al conductor del programa que hable con los funcionarios del Gobierno para paliar esta situación.

“Las pocas inversiones que hay son de mantenimiento y se están haciendo mal. Además, ¿quién va a invertir en esta situación? Están juntando los últimos manguitos para cuando se vaya”, acusó Bernal arremetiendo contra el Gobierno de Mauricio Macri. “Los pocos informes de CAMESA indican que el macrismo no incorporó un solo kilómetro de transporte de alta tensión”, agregó el especialista. De acuerdo con su postura, los aumentos en los servicios fueron a los “bolsillos de los accionistas y al pago de dividendos”.

“Transener es una de las responsables sobre el sistema de transporte y que debería haber terminado esta obra que está parada desde abril”, resaltó Bernal y advirtió que “se puede volver a repetir en cualquier momento un apagón de estas magnitudes, porque la inversión no existe y no vemos que se esté haciendo absolutamente nada”. En este sentido, recordó que en enero hubo un colapso en el transporte de energía, donde su organismo alertó que también tuvo las mismas características, fue en trasmisión, no en distribución de electricidad

“Transener depende de la controladora que la mitad es de Marcelo Mindlin y la ex ENARSA la otra mitad, pero podríamos decir que es el dueño mayoritario”, describió. Finalmente, aseguró que las explicaciones sobre los motivos y las causas del apagón se demorarán 15 días. De acuerdo con su postura, esta demora tiene como principal objetivo buscar “cualquier excusa”, para que la gente se olvide. “Los detalles los tienen ahora de por qué la otra línea tampoco funcionó”, aseguró.