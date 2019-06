El Team Acosta listo para una nueva noche en el Club San José

César Leonel Leiva y Franco Acosta, al igual que sus rivales, quedaron listos para la batalla tras el pesaje que se dio esta tarde en la sala principal del Hotel Boutique Dodo.

En primer lugar Acosta y su rival, Walter Hermosi, dieron 87.800kg y 90.800kg respectivamente por lo cual el combate está encuadrado en la categoría pesado.

Luego Leonel Leiva (63.000) y Emilio Aibar (63.600) cumplieron con el trámite y quedaron preparados para el fondo de la noche en el Club San José de calle España 3443.

En conferencia de prensa realizada en el hotel anteriormente mencionado, tanto el Team Acosta como los boxeadores que llegan de la mano del ex campeón argentino Darío Matteoni se mostraron confiados en conseguir una victoria. “La preparación fue muy exigente. Del 1 al 10, estamos 9.50 porque siempre hay cosas por mejorar” manifestó Franco Acosta a 24 horas de su segundo combate profesional. Por su parte Leiva declaró: “Los sparring fueron muy exigentes. Quiero agradecer a los gimnasios de Fernando Sosa, Nazareno Ruiz y Miguel Insaurralde. Ellos y sus boxeadores llevaron a que nuestra puesta a punto sea perfecta y mañana lo vamos a demostrar”.

La cita es este sabado a partir de las 20.30 en un festival que contará con 14 peleas amateur de primer nivel con los mejores exponentes de los gimnasios locales y regionales. A continuación la grilla completa:

1) Kevin Gómez (Villa Gesell) vs. Mariano Blanco (Talcahuano)

2) Xoana Chamorro (GMB) VS. Nadia Ceballos (Necochea)

3) Ignacio Verón (Madariaga) vs. Thomas Ordaz (Monkey Box)

4) Iván Menotti (GMB) vs. Maximiliano Heredia (Talcahuano)

5) Juan Cabrera (Madariaga) vs. Luciano Lazarte (Hnos. Ruiz)

6) Nahuel Luchetti (Imperio Box) vs. Jesús Almirón (Maldonado CAMdP)

7) Sofía Aguirre (Alvarado) vs. Micaela Aguilar (La Furia Box)

8) Diego Pereyra (Madariaga) vs. Leonel Avila (Maldonado CAMdP)

9) Facundo Benítez (GMB) vs. Martín Menna (Champion Box)

10) Lucas Giovanelli (Maravilla Sosa) vs. Maicol Morán (Maldonado CAMdP)

11) Nicolás Ábalos (Maravilla Sosa) VS. Alexander Albarenque (Hnos. Ruíz)

12) Damián Arenas (Coquián) vs. Damián Ávila (Hnos. Ruíz)

13) Santiago Sánchez (Imperio Box) vs. Diego Peralta (Buenos Aires)

Doble fondo profesional:

Franco Acosta vs. Walter Hermosi

4 rounds de 3×1 categoría pesado

César Leonel Leiva vs. Emilio Aibar

6 rounds de 3×1 categoría welter