Barrios a la vera de la Ruta 226 intransitables y a oscuras ante las falsas promesas del Intendente Arroyo

Vecinos de barrios aledaños a la Ruta 226 desde el barrio Hipódromo hasta Colinas Verdes se hicieron sentir en la zona de la Gloria de la Peregrina, donde protestaron cortando media calzada de la “226”, ante el “olvido” del Intendente Carlos Arroyo quien les prometió que instalarían los medidores para darle energía a las luminarias en esos accesos, hecho que nunca se concretó.

En el lugar, habitantes de esos barrios junto a los integrantes de la Defensoría del Pueblo, visibilizaban su reclamo ante el paso de aquellos que transitaban por la mencionada Autovía.

Luis Salomón, Defensor del Pueblo en diálogo con “el Retrato…” indicó que “Con respecto al tema de la luz, el intendente se había comprometido en la reunión a darle la orden a EDEA para que colocara los medidores. Nosotros el martes corroboramos eso con los gerentes de Edea y vemos que se está demorando demasiado. Vamos a hacer el planteamiento a la empresa porque ya tienen la orden del Municipio”, acotando además que “no solo el reclamo es la iluminación. El reclamo más importante es que no se puede ingresar a los barrios por el estado de las calles, y que las ambulancias apostadas en la calle no está atendiendo los reclamos de los vecinos, sino que está saliendo a la ruta a atender los accidentes.

– ¿El tema de la luz es un problema de concesión?

– La concesión anterior tenía la responsabilidad de brindar el sistema de salud. El sistema de auxilio y luminaria de ingreso a los barrios. En la concesión nueva, que firmaron hace unos meses, el gobierno nacional les sacó la responsabilidad de las luminarias y de la ambulancia que tenía que estar en el peaje. La concesionaria no paga. Al municipio no le corresponde porque está sobre territorio nacional, pero Nación no contesta. Dice que le corresponde al municipio y hace meses que se pasan la pelota y están a oscura los vecinos. Los chicos cruzan al salir de la escuela. Mientras discuten quien paga, hay 10 sectores de luminarias apagadas. esto arranca en Barrio Hipódromo. Donde ya falleció una criatura en un accidente. santa Paula, Mercado de Abasto.

– ¿Cree que la comuna debería accionar legalmente ante esta situación?

– No sé si accionar. Lo que tiene que hacer el intendente, es velar por los vecinos. Nos dijo que se iban a hacer cargo mientras gestionaba ante nación el dinero que hace falta. Me parece bien que gestione, pero que prendan las luces.

Remarcó que a la brevedad “ pediremos una reunión con las autoridades, porque este no es el único tema. Hay varias situaciones de los barrios que requieren una intervención lo más rápida posible”.

Por otra parte vecinos de de Sierra de los Padres cortaron por la tarde el camino de acceso al barrio en reclamo del mal estado de las calles. Los manifestantes, con pancartas y quema de neumáticos, se hicieron sentir a la altura de la Delegación Municipal del Partido de General Pueyrredon y en ambos sentidos, por lo que los vehículos deben desviarse por un camino alternativo.

Cabe señalar que la lluvia caída en los utlimos días horas en Mar del Plata y la zona, agravó el problema con “cortes de luz en varios barrios”. “También se llevaron las ambulancias. Acá no tenemos ninguna. Así que son varios los reclamos que tenemos desde hace bastante tiempo”, señalaron.