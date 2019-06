Santiago Bonifatti: “Lavagna es la oportunidad de que Argentina vuelva a crecer”

El precandidato a Presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, cumplió una intensa agenda de trabajo y el Concejal Santiago Bonifatti, dirigente de Consenso por Mar del Plata, tuvo la oportunidad de acompañarlo durante todo el recorrido.

Bonifatti dijo “Roberto es una persona muy accesible. No solo por su buen trato y humildad, sino por su buena predisposición a conversar con cada vecino y empresario que le proponía una idea. La visita de Roberto Lavagna a la ciudad de Mar del Plata no sólo sirvió para que los marplatense pudiésemos escuchar sus propuestas para la República Argentina, sino también fue una buena oportunidad para que muchos vecinos de la ciudad, como los investigadores del INTEMA, los trabajadores de la fábrica pesquera, los grandes empresarios, los pequeños empresarios PYME, además del Obispo Gabriel Mestre pudieran contarle cuál es nuestra realidad, cuáles son los problemas de la ciudad y cuáles las prioridades que hay que fijar en una ciudad que necesita de manera urgente una Argentina que crezca y lo haga con igualdad”.

La jornada comenzó con un recorrido por el INTEMA (Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales) perteneciente a la UNMdP durante el cual Lavagna estuvo acompañado por dirigentes de Consenso por Mar del Plata, el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti, Dr Roberto Boeri y Dra Cristina Hoppe (INTEMA) y Guillermo Lombera (Decano de la Facultad de Ingeniería). Luego, se dirigieron a Pampa Fish, empresa local que exporta filet de merluza, langostinos, rebosados y todo tipo de empanados, para finalizar la primera parte de su agenda en un almuerzo con dirigentes de Consenso por Mar del Plata e intercambiar miradas sobre la ciudad.

Por la tarde mantuvo reuniones con miembros de los partidos políticos que integran la 5ta Sección Electoral así como los sindicatos pertenencientes a las 62 organizaciones peronistas. Por la noche se realizó una cena con 250 empresarios y referentes de sectores productivos de Mar del Plata en la que pudieron conocer y escuchar a Roberto Lavagna.

Durante la mañana del viernes dirigentes de Consenso junto a Lavagna y su equipo se reunieron con el Obispo Gabriel Mestre.

“Tener la posibilidad de compartir con un candidato presidenciable y conocerlo en profundidad te da otra visión sobre la persona a la que estamos acompañando en su proyecto. Además de sus propuestas para el país, Lavagna es amante de la jardinería, tiene 5 nietos, va a cumplir 50 años de casado y su humildad lo hace un dirigente muy cálido para compartir el trabajo. No es un personaje inventado, es una persona común preocupada por la situación actual y con vocación de servicio. Se quiere poner el país al hombro porque piensa que es posible volver a tener una Argentina productiva y reactivar la economía de todos los sectores y nosotros coincidimos con su perspectiva, por eso vamos a acompañarlo” dijo Bonifatti al finalizar la agenda de trabajo.

Con énfasis en el espacio Consenso Federal como aquel que permite romper con la lógica de la grieta entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, Roberto Lavagna menciono que muchos ciudadanos le dicen que no quieren votar entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo, es por esto que proponen un voto positivo, con convicción de apoyar otro modelo de país. Durante la cena con empresarios sostuvo que “trabajamos en darles una alternativa”, y concluyó: “Las sociedades muy divididas y polarizadas son las que no crecen, de manera que tenemos que tratar de evitar lo que pasó en 2015”.