Jorge Guzmán: “Esto que está haciendo Roberto Lavagna es una gesta sanmartiniana”

“Esto que está haciendo Roberto Lavagma es una gesta sanmartiniana, porque es como cuando San Martín cruzó los Andes. Con una Argentina como la que tenemos hoy, es necesario tener las convicciones suficientes” enfatizó ante “el Retrato…”, Jorge Guzmán, candidato a intendente de Balcarce por Consenso Federal 2030, luego del encuentro que mantuviera con el candidato a Presidente en Mar del Plata.

Guzmán enfatizó que “Lavagna el candidato que elegí hace dos años atrás. Cuando nadie hablaba de él. En realidad en eso fui un adelantado y me da orgullo, porque creo no haberme equivocado en elegido un hombre como él. Yo ayer le dije que él ponía a sus hombres en una gesta sanmartiniana, porque esto es como cuando San Martín cruzó los Andes. Con una Argentina como la que tenemos hoy, es necesario tener las convicciones suficientes. Y ya lo ha demostrado en el 2001 con Duhalde y en el primer mandato de Kirchner”.

Al referirse a cómo lo había visto, enfatizó que “está mejor que yo. En convicciones, en fuerza, en ganas. Su discurso en muy sólido”.

– Una de las críticas a su persona es que es alguien mayor…

– Si se refieren a la edad y lo tratan de viejo…Lavagna tiene para dar, y lo dará en estos cuatro años, porque quiere ser un hombre de transición y yo le creo. Cuando habla lo hace con respeto y seriedad. Va a preparar a alguien de su entorno para que siga manejando una Argentina con un camino diferente. Nosotros somos un espacio que abraza a todo el mundo. Están las puertas abiertas a compañeros de todos los sectores y Lavagna quiere ese tipo de gobierno.

– Quieren escuchar a todos…?

– Absolutamente. Que todos tengan participación.

– ¿No le tiene miedo a una potencial polarización entre Macri y Fernández que se replique en Balcarce?

– No creo en esa polarización. En la calle esa polarización no existe. Uno se encuentra con encuestas que no existen en los medios, una realidad que no existe en los medios. La gente en la calle dice que lo va a votar a Lavagna. Salvo que para hacer las encuestas busquen en lugares específicos.

Al hablar sobre el trabajo que están haciendo en Balcarce con miras a las próximas PASO y confiando ciegamente en superar esa fecha e ir por las generales, Guzman indicó que “Tenemos armada una plataforma con diez puntos de cada área: salud, trabajo, seguridad, entre los tres mas importantes. Estamos tratando de explicar cuál va a ser la manera de trabajar nuestra”.

Hizo saber además que “el propio Lavagna se ofreció a venir a la brevedad a Balcarce, y nos dijo que estaba dentro de las posibilidades. Para nosotros sería un gusto y no tenga dudas que nos tiene consideración.”

– ¿Cómo ve el armado de la Quinta Sección?

– Creo que Lavagna tiene enormes posibilidades. Es un patriota. Marca la diferencia porque es economista, no político. Hemos tratado con políticos y hemos encontrado pocas soluciones. Tenemos que pensar en alguien que sepa lo que quiere hacer con la economía del país.

– ¿Qué pasó para esta degeneración de la política?

– Yo me he criado dentro del peronismo. La política se ha transformado por la mezquindad. Cuando eso empieza a esgrimirse en los espacios, nos perdemos la Patria que es lo más grande.

Finalmente al consultarle “el Retrato..” el por qué lo tiene que votar el pueblo balcarceño como Intendente, remarcó que “ Porque conozco las necesidades de la gente. Porque soy el mejor candidato y porque soy un hombre de pueblo”.