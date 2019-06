Pulti: “No estamos en el Frente porque no nos aceptaron; vamos con la boleta corta”

“Vamos con la “boleta corta” y a promover el corte” anunció el candidato a intendente por Acción Marplatense, Gustavo Pulti en una concurrida conferencia de prensa, a la vez que minimizó la situación al afirmar que “tampoco ha ocurrido algo dramático; son circunstancias de la política”

Le pidió a Dios “que tengamos el apoyo de la gente, poder gobernar y poner nuestra experiencia al servicio de los marplatenses. Si esto es así vamos a estar muy contentos y vamos a convocar a todos para que las cosas anden bien”, para luego enfatizar que “a partir del 10 de diciembre volcaremos nuestra experiencia para que Mar del Plata arranque”

Remarcó que “Acá no hay broncas, no hay resentimiento, simplemente son las circunstancias que se han dado de esta manera y hay que pensarlo también con alegría. Nosotros tenemos un futuro interesante. Pensamos que la gente está queriendo un gobierno diferente”.

– ¿Esta decisión implica algún cambio para la gobernabilidad hoy?

– Yo prefiero darle la dimensión justa. Es una circunstancia en la cual los hechos materiales y concretos, no la voluntad declarativa, hacen que Acción Marplatense retome algo que estuvo en todas sus instancias y a lo largo de su vida política, que es ir con boleta vecinal y promover el corte de boleta. Esto no supone ni una enemistad ni un enfrentamiento con nadie. Utilizaremos el diálogo con vecinos y vecinas para obtener el mejor diálogo que promueva el trabajo, la educación y la salud. Lo que nadie puede perder es la autenticidad. Porque pierde el alma. Y no pasa por hacer otra cosa que seguir con la cabeza y el corazón puestos acá. Si nosotros entramos en negociaciones para ver como instalamos Acción Marplatense en la política hoy, no seríamos auténticos. Seríamos un trampolín de personas con intenciones de poder. Nosotros tenemos intenciones de gestión, que es otra cosa. No buscamos carrera política. Se imaginan que a lo largo de tantos años mas de una vez se nos propuso ir a Nación o a Provincia, ocupar puestos o ministerios. Es una decisión filosófica construir un partido vecinal y trabajar con la cabeza y el corazón acá. Una filosofía democrática trata de establecer programas comunes y coincidencias con quienes puedan pensar de manera parecida. Si es posible nos entendemos y si no, continuamos de esta manera con quienes nos entendemos.

– ¿Cuál es la fórmula a nivel nacional que podría cambiar esta política que estamos padeciendo?

– El voto mío es voto cantado. No somos neutrales. No coincido con el Presidente. No nos da lo mismo. No tenemos neutralidad y pensamos que hay que defender el trabajo y la producción.

– ¿Cuál sería la diferencia entre aquel Gustavo que asumía como intendente y éste?

– Dice un griego de hace 2500 años: Nunca el mismo hombre cruza dos veces el río. Han sido muy duras las experiencias del partido en lo familiar y en lo individual. El llano es grato, acogedor, hospitalario. Se aprende en la reflexión, se serenan los días. han sido duras las mentiras, las cosas que se nos ha querido adjudicar, que por suerte el tiempo acomoda. Ha sido hermoso pensar no con la urgencia de volver a ser mañana, sino con la serenidad de que mañana no vamos a estar urgidos por ninguna coyuntura y podremos pensar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Ha sido hermoso el llano, pero nadie que se sienta joven y con experiencia tiene intenciones de guardarse todo eso.

Mas adelante indicó que “Este es un equipo joven, fuerte, con experiencia y queremos ponerla al servicio. Es hora de estar activos y que no nos vuelva a alcanzar el tiempo para hacer muchas obras. Algunos proyectos que quedaron pendientes, otros que han roto. Y otros que se imponen en la nueva etapa. Muchos. Había un Plan Estratégico de salud que está interrumpido. Yo recorro los barrios. En todos lados me encuentro con gente que me manifiesta estas cuestiones y me pregunta cosas. Tenemos que tener una ciudad más activa, con menos conflictos y más proyectos. Una ciudad con relación estratégica con un Estado que sienta el orgullo. Eso hace falta y esos miles de chicos de todos los barrios y que no se quieren ir, necesitan un proyecto de ciudad. Y creemos que ellos tienen mucho para darnos. Tenemos que ser aún mejor de lo que fuimos.

– Faltan días para el cierre de listas ¿La boleta corta es irrevocable o puede cambiar algo?

– Es muy difícil. Porque Acción Marplatense pudo haber sido parte del Frente si se hubieran sido aceptado para el Frente. Pero se bloqueó eso. No estamos en el Frente. No lo vivo como algo dramático. La elección se va a desarrollar. El proceso se va a desarrollar y vamos a vivir una plenitud de la democracia. Se cerraron las alianzas y Acción Marplatense no fue convocada a esa participación.

– ¿Qué reflexión le merece esta mezcla política que se vive y si esto puede significar el fin de las ideologías?

– Para nada. Me parece que no hay posibilidad de quedar sin ideologías. Puede haber desconciertos, dificultades, problemas, re ordenamientos políticos Siempre nos pasa que este momento, al no vivirse nunca, nos sorprendo. Pero el peronismo se fundó entre radicales y conservadores. Frondizi llegó al gobierno con gente comunista y Democracia Cristiana. El proceso histórico tiene esas cosas. La interpretación de esto tiene que ser a la luz de las circunstancias. El lenguaje no es de nadie. Lo usamos todos. Es una construcción social. La política es el lenguaje de los entendimientos y los disensos. Lo importante es que se esgriman todas las ideas y el 10 de diciembre el que gane, pueda ser apoyado por todos. Nosotros hemos tenido varias experiencias. Una noche pensábamos que ganábamos y perdimos. Y fuimos nosotros los primeros en salir, serenamente, a felicitar a los ganadores. La democracia es así. Son las reglas de la democracia.