No es para tirar manteca al techo, pero…La inflación en el mes de mayo bajó a 3,1%

La inflación en el mes de mayo anotó un 3,1% mensual, unas tres décimas por debajo de la marca del mes previo. De esta forma, los precios acumularon un alza del 19,2% en los primeros cinco meses del año. En términos mensuales, se trata de la segunda baja consecutiva desde el 4,7% del mes de marzo, en coincidencia con el congelamiento tarifario del “Plan Alivio”; pero en términos interanuales se trata del 13º mes en alza. En el acumulado de los últimos doce meses la inflación llegó al 57,3%, 1,5 puntos porcentuales más que en abril. En mayo las subas de precios estuvieron lideradas por el capítulo “Salud” que registró un alza del 5,1%, principalmente por el ajuste de 7,5% autorizado a las empresas de medicina prepaga. “Los medicamentos también crecieron, pero en menor medida que en meses recientes”, aclaró el economista Camilo Tiscornia. Completaron el raking de subas, los capítulos “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (4%) y Transporte (3,5%). El primero por el nuevo aumento del agua y el segundo tramo del incremento del gas que comenzó en abril. A ellos se sumó un ajuste en el salario de los encargados de edificio. Por su parte los “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subieron 2,4%, una décima menos que el mes pasado. Este es el principal componente de la Canasta Básica y la razón del alivio en los bolsillos registrado por las últimas encuestas de consultoras especializadas en consumo mayorista. “Los bienes tuvieron una variación de 3,1%, mientras que los servicios tuvieron una variación de 3,0% con respecto al mes anterior”, precisó el Indec. Este mes la canasta núcleo -el 70% de los bienes que mide el Indec, que no son ni regulados ni estacionales- subió 3,2%, nuevamente por encima del nivel general. En tanto que los precios estacionales subieron 0,6% y los regulados, 3,7%. En términos interanuales se observa que lo que más subieron fueron los precios regulados (61,1%), mientras que la inflación núcleo -que marca la tendencia inercial- se ubicó en 58,8%. Finalmente los estacionales aumentaron 39,3%. En efecto, los Alimentos treparon 64,9% en los últimos doce meses y se convirtieron en el rubro con mayores aumentos solo superado por Transporte con el 70,6%. “En este escenario, la inflación en 2019 mostraría una desaceleración en torno al 40% a/a en diciembre de 2019, con un costo en términos de actividad que puede llegar al 2% según nuestras proyecciones. Seguiremos observando la dinámica de los próximos meses respecto a la indexación de salarios de la mayor parte de los sectores, como es el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Otros datos que creemos que pueden empeorar son los del nivel de pobreza e indigencia, ya que ambos están muy influenciados por el precio de los alimentos, que en el mes de abril y mayo dio un respiro, explicado en gran parte por la estabilidad cambiaria”, detalló el economista y director de la consultora ACM, Javier Alvaredo.