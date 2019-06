Giri II: No tengo dudas que el vecino marplatense le va a dar una oportunidad a Guillermo Montenegro

De cara a las próximas elecciones, Emiliano Giri, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó los últimos años de gestión del actual intendente, Carlos Arroyo, en tanto señaló que “en Mar del Plata quedó pendiente esa voluntad de cambio” que los ciudadanos habían expresado en las urnas y aseguró: “No tengo dudas que el vecino de General Pueyrredón le va a dar una oportunidad a Guillermo Montenegro”.

“En Mar del Plata quedó pendiente esa voluntad de cambio que los vecinos habían expresado en las urnas en 2015 y ratificado en 2017, lo cual tiene que ver con la mirada que muchos dirigentes políticos tiene sobre lo que hay que hacer cuando se está en la gestión”, sostuvo el empresario de la ciudad en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Giri explicó que “lamentablemente hay una clase dirigente que tiene una visión anticuada de lo que la ciudad necesita y que no está dispuesta a generar los cambios que la ciudad tiene que dar o a hacerse cargo de los problemas que tiene Mar del Plata” y apuntó a que el actual intendente, Carlos Arroyo, “ha tenido una oportunidad y ha hecho lo que ha podido, pero también tiene que hacer una autocrítica”.

“MUCHOS DE LOS DIRIGENTES QUE SE PRESENTAN COMO ALTERNATIVA

EN ESTAS ELECCIONES, FORMAN PARTE DEL SISTEMA HACE 30 AÑOS”

“Hay situaciones que lamentablemente han superado la gestión y eso repercute en el día a día del vecino de General Pueyrredón. Por lo que, si hay un malestar de los ciudadanos para con la gestión, no reconocer eso, es un error”, describió.

A su vez, cuestionó que muchos de los dirigentes que se presentan como alternativa en estas elecciones, forman parte del sistema hace 30 años y “nada se ha transformado en Mar del Plata sino que ha empeorado”. En esos términos, se refirió a que una reelección de Arroyo: “Es darle continuidad a la agonía en la que estamos. La ciudad necesita que alguien se anime a repensarla, a replantearla y que se dedique a hacer”.

Por otra parte, hizo alusión a una reunión que mantuvo el pre candidato a intendente Guillermo Montenegro con la Cámara Conservera de Pescado días atrás.“Se consiguió que Nación le compre a la industria conservera de Mar del Plata más de 2 millones y medio de latas por un valor de 135 millones de pesos, lo cual va a ayudar a que esa industria, que no la está pasando bien, pueda seguir sosteniendo empleo y generando un ingreso durante la temporada estival baja de trabajo”,relató.

“Simplemente hubo que gestionar un cambio en un pliego para ello, pero no se hizo antes”, apuntó y comentó que con Gendarmería pasó una situación similar: “Cuando se vio que había un problema, Montenegro gestionó con la ministra Bullrich la bajada de 500 gendarmes a Mar del Plata para que se instalen en la ciudad, los cuales trabajan hoy en día en la zona roja y muchos barrios periféricos de la ciudad”.

“MONTENGERO TOMÓ EL COMPROMISO DE OCUPARSE

DE LAS COSAS Y DE HACERSE CARGO DE LAS MISMAS”

En ese contexto, remarcó “el compromiso de ocuparse de las cosas y de hacerse cargo de las mismas, ante las demandas que se van encontrando en el camino” del pre candidato a intendente de “Juntos por el Cambio”, Guillermo Montenegro, como así también resaltó el hecho que éste último haya formado parte de un equipo “que transformó la ciudad de Buenos Aires” y que, además, “creó una policía metropolitana”.

“No es menor que haya tenido la decisión de llevar adelante la puesta en marcha de una fuerza policial que no se había creado en 50 años y que se convirtió en un espejo, mediante el cual todos los policías del país se hicieron reflejar”, indicó.

A su vez, comentó que “el gobierno privilegió resolver otros problemas estructurales como era la mafia que había dentro de la policía, ya que hay más de 13 mil efectivos exonerados de la fuerza, no ocultando el problema, sino que dándole una discusión de frente y premiando a aquellos que no son parte de eso”.

-¿Crees que los mismos integrantes de Cambiemos le pusieron palos en la rueda al intendente y lo hicieron fracasar?

-Por supuesto que las responsabilidades cuando hay gestión y cuando uno forma parte de un acuerdo electoral siempre son compartidas, no son exclusivas del intendente. Carlos Arroyo durante los primeros dos años de su gestión co-gobernó con el radicalismo en Mar del Plata, que eligió como compañeros de ruta y se afianzó sobre todo con el sector de Vilma Baragiola. Es decir, el radicalismo tuvo una inserción fuerte en su gestión hasta el 2017 cuando se cerraron las listas, que hubo un quiebre en ese acuerdo. Luego, con la irrupción de Mourelle y su impronta se fueron generando enfrentamientos con los distintos actores de Cambiemos que no ayudó ni ayuda a generar un buen diálogo.

“SI NO LOGRÁS CONSTRUIR CONSENSO,

NO PODES ECHARLE LA CULPA AL OTRO”

“Uno tiene que hacerse responsable de la falta de acuerdos dentro del espacio. Si no lográs construir consenso, no podes echarle la culpa al otro. Hay que tratar siempre en algún punto de ponerse de acuerdo, porque la ciudad de Mar del Plata está por encima de la coyuntura”, aseguró el ex titular del Emtur.

-¿Te imaginás un nuevo gobierno de “Juntos por el cambio” a partir de diciembre?

–No tengo dudas que el vecino de General Pueyrredón le va a dar una oportunidad a Guillermo Montenegro. Por eso, invito a los ciudadanos a que lo escuchen y a que le den seguimiento a las propuestas que tiene, porque Mar del Plata necesita entrar en un proceso de transformación donde la persona que esté dispuesta a liderar eso venga con una mentalidad distinta, que sepa trabajar en equipo, que sepa construir consensos, pero por sobre todas las cosas que no tenga compromiso. Para poder para modificar todas estas cuestiones de fondo que hay que cambiar en la ciudad, necesitamos un intendente honesto y sin ningún tipo de compromiso.