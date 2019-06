El Secretario de Cultura Cristian Rabe presentó la Segunda Edición de la Semana del Humor

“Esta es una manera de estar cerca y en esta oportunidad, la segunda edición. Contentos porque 17 elencos marplatenses y dos que están invitados a venir y son como marplatenses” dijo el Secretario de Cultura, Cristian Rabe dijo en diálogo con “el Retrato…” al presentar en el Teatro Colón la 2ª edición de la Semana del Humor que tendrá lugar del 14 al 17 de junio en distintos escenarios de Mar del Plata y con entradas a precios populares y descuentos con el DNI Cultural.

Destacó entre las presencias que tomarán parte de la “Semana..” la de “Sergio Gonal, Omar Cappaci, Eduardo Calvo, Mariana Mora, Beto Mena, Nico Sosa, Luciano Brindisi, Charly Viera, Pablo Vasco, Andrés Zurita, entre otros destacados artistas marplatenses. La verdad que son espectáculos en el Colón, Soriano, Villa Victoria y el Teatro El Angel de Juan Alzúa..con salas con tres espectáculos diarios y precios muy accesibles de 150 y 200 pesos y una entrada de invitación para todas las ONGs y centros de jubilados.

Acotó mas adelante en diálogo con “el Retrato…” que “Todo el que no pueda pagarlo se puede acercar a la Secretaría de Cultura y solo paga un seguro de espectador de 50 pesos. Porque nuestra intención es llegar a todos los marplatenses por igual.

– Qué tiene pensado para las vacaciones de invierno?

– Terminamos el otro día la última reunión con el equipo de Cultura. Se hizo una presentación al intendente de todo lo que íbamos a hacer y adelanto algunas cosas: Vamos a tener 13 espectáculos diarios en distintos puntos de la ciudad de los cuales 25 serán con entrada libre y gratuita. Con 4 colectivos cedidos por una empresa de transporte de Mar del Plata para poder traccionar todos los días esos 4 colectivos para comedores y ONGs con entradas gratuitas. Después habrá un ciclo llamado Mar del Plata festeja, donde 150 shows de artistas marplatenses en todas las sociedades de fomento tendremos un espectáculo infantil y que los vecinos puedan asistir.

– Dejan todo preparado para una posible continuidad?

– Ojalá el gobierno actual pueda continuar con esta gestión y que podamos seguir trabajando. Nosotros en un año trabajamos mucho. Levantamos las actividades socioculturales. Los viernes y sábados hacemos el ciclo “Una caricia al alma”. Donde los viernes vamos a los geriátricos y los sábados a los centros de jubilados con estos espectáculos de humor. Este fin de semana le toca a Luciano Brindisi. Continuamos con los espectáculos en los polideportivos con un ciclo de orquestas clásicas, bandas”

Destacó también “el regreso del Coral Cármina, la Orquesta Infanto Juvenil, etc. Se está trabajando en la puesta en valor de todos los edificios de cultura. Vamos a presentar un informe a los medios. Este mes estamos inaugurando el museo Ciencias Naturales. Estamos con una obra importante en Villa Victoria. También trabajos en el Museo José Hernández. Tenemos la puesta en marcha de la Biblioteca de 25 de Mayo. Estamos trabajando en 4 bibliotecas barriales, la una puesta en valor de Villa Mitre. Son acciones que hace tiempo no pasaban en la ciudad. Todo esto fue hecho en el último año y me faltó recordar la puesta en valor del Teatro Colón en tres etapas. Una etapa que no le correspondía a la Municipalidad.

Finalmente se refirió al Teatro Municipal Colón “que se decía hace unos años que se perdía. Que se hablaba de 14 meses sin pagar y que nos lo iba a sacar el Club Español. No solo se hizo la obra al club en contraprestación por el alquiler sino la obra del frente. Lo hemos recuperado en su totalidad y eso nos llena de orgullo”

LA PALABRA DE LOS ARTISTAS

Por su parte, el actor cómico de extensa trayectoria y ganador de un premio Martín Fierro, Carlos Román, se refirió al estreno de su nuevo espectáculo “Soy un chiste que camina”, como un show donde predomina la imaginación y el delirio por los temas cotidianos, y reconoció que “con el paso de los años la Semana del Humor será muy importante para la ciudad porque es como despertar el ánimo de la gente”.

En tanto, el protagonista del unipersonal Risa Libre, Beto Moya, agradeció la iniciativa y resaltó que “es un gran acierto para la ciudad porque reírse es salud y eso es sumamente beneficioso”. “Todos los que participamos en esta Semana del Humor merecemos ser vistos, trabajamos mucho y ese trabajo requiere de la presencia del público. El artista pone el humor y el espectador pone la risa, no puede fallar ninguno de los dos”, finalizó.

Su programación incluye espectáculos de stand up, humor, magia e imitaciones. Esta nueva edición incluye como novedad la JAM de humor donde niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años mostrarán su talento en comedia, imitación, actuación, y magia. También, para el público infantil el Teatro Colón ofrecerá funciones de Felipe Beach, Moroko y Meneca, el Yasomago y Guitarras al aire.

Es importante resaltar que durante estos cuatros días habrá descuentos especiales para estudiantes, personas jubiladas y para quienes presenten el nuevo DNI Cultural. Este último se puede adquirir de forma online en www.mardelplata.gob.ar/dnicultural. La grilla completa se encuentra disponible en el sitio web: https://www.mardelplata.gob.ar/semanadelhumor19.