Daniel Temperoni, un Periodista que supo adaptarse a los cambios vertiginosos y no arriar nunca su bandera

Si de periodistas multifacéticos hablamos, el actual integrante de Radio Brisas, Daniel Temperoni, es uno de ellos. De esta forma, a lo largo de su carrera, supo marcar su experiencia laboral tanto en los medios gráficos, en radio, televisión como también en los portales digitales. “Las bases del periodismo no se han modificado, la tecnología y los cambios sociales le pueden haber dado otros matices a la profesión, pero la responsabilidad sigue siendo la misma”, señaló en diálogo con “el Retrato…”

“Hace 41 años empecé a estudiar la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, de ahí no paré hasta este momento. Siempre estuve trabajando y más en este momento tan difícil para la Argentina como en tantos otros que hemos pasado”, resaltó el referente local.

En tal sentido, hizo hincapié en sus inicios en la profesión y recordó que pasó tanto por la gráfica como por la radio, la televisión y el periodismo digital. “Hice un poco de todo. Estuve en Radio Universidad de La Plata, en Chascomús en el diario “el imparcial” y, ya en Mar del Plata, fui redactor durante muchos años del diario “La Capital”, sostuvo.

“En 1996 pudimos generar la primera radio con web en Argentina con la Emisora Atlántica LU6”, resaltó Temperoni que también pasó por la agencia Telam, fue corresponsal del diario La Nación, trabajó en Canal 8, en canal 10, en LU9, radio Residencias, LU6 y actualmente forma parte del equipo de trabajo de Radio Brisas.

En ese contexto, se refirió al periodismo actual y expuso: “La profesión ha venido cambiando con la evolución de la sociedad, nos debemos ajustar a ella. Los medios de comunicación y el periodismo existen porque hay una sociedad en cambio y somos justamente los que tenemos que estar en alerta a todos esos cambios”.

“En el último tiempo se han dado muchos cambios tecnológicos, por sobre todas las cosas. He pasado de trabajar desde una redacción con una máquina de escribir Olivetti a estar trabajando con computadoras dentro del estudio de una radio. Los cambios son vertiginosos”, aseguró.

Asimismo, manifestó que “las redes sociales en el último tiempo han tenido mucha incidencia en estos cambios que se han dado, pero la tarea del periodista sigue siendo la misma, es decir, estar atento, alerta y ejercer juicio crítico por sobre todas las cosas: el periodista tiene que chequear una, dos y las veces que sean necesarias las fuentes de información, si realmente no se está seguro de lo que se está diciendo”.

-¿Qué calidad de periodismo ves que hay en Mar del Plata?

-No hay un periodismo de Mar del Plata, Córdoba o Buenos Aires. Si bien cada lugar tiene sus peculiaridades, el periodismo es uno solo. Incluso, habiendo trabajado durante tantos años en medios del interior de la Argentina, creo que hay una calidad de periodistas impresionantes en cualquier lugar de nuestro país, no tiene que ser específicamente en los medios nacionales que están en Buenos Aires. A veces veo cosas del periodismo de Buenos Aires que acá no lo hacemos incluso, que no cometemos ese tipo de errores, pero siempre se mira el periodismo de Buenos Aires como la cúspide. Por eso, me parece que la calidad de lo que estamos hablando no pasa por ahí. En Mar del Plata he tenido y tengo muchos compañeros que son brillantes como también hay otros colegas que trabajan en otros medios con los cuales no tuve oportunidad de trabajar, pero resalto sus valores profesionales. Hay un periodismo de altísima calidad en Mar del Plata.

-¿Qué proyectos tenes a nivel personal?

-Seguir trabajando. Me quedan algunos años para jubilarme todavía, así que seguiré haciendo esto mismo, porque es el trabajo que elegí para mi vida y forma parte de mi vida personal y familiar. Uno tiene que poner la mirada en lo que ha hecho y en salir adelante, así que por ahora seguiré trabajando, que es la responsabilidad que tengo.

Por último, Temperoni se refirió al Día del Periodista y comentó: “Doy gracias que lo pude festejar teniendo trabajo, lo cual es fundamental, teniendo en cuenta que en los últimos 42 meses nos hemos quedado sin 4 mil 500 compañeros de trabajo en la Argentina”.