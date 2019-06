Roberto Lavagna llega a Mar del Plata para delinear el trabajo de la V Sección Electoral de Consenso 19

El candidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, habrá de tomar parte este jueves de una serie de encuentros en Mar del Plata, los que comenzarán en horas de la mañana y finalizaran por la noche.

La llegada del ex Ministro de Economía es impulsada por integrantes de la Mesa marplatense de Consenso 19 , con la coordinación del barrionuevista Alvarito Franpoyen.

Se pudo saber que en horas de la mañana se reunirá con autoridades de la Universidad nacional de Mar del Plata, para luego encontrarse con dirigentes de los 27 distritos de la V Seccion Electoral, oportunidad en la que se analizarán la situación actual y6 los pasos a seguir.

En las ultimas horas Lavagna en declaraciones radiales indicó que sus prioridades en caso de ser electo al frente del Poder Ejecutivo: educación y pobreza infantil.

“He propuesto desde el primer día la renacionalización de la educación. En los años 90 se les entregó la educación a las provincias, eso significó un deterioro fenomenal. El país tiene que volver a tener un sistema educativo centralizado. Todo lo que son los contenidos, la formación de los docentes y las pruebas de eficiencia de docentes y alumnos tiene que tener un programa único como Argentina lo tuvo en la generación del 80″, expresó en declaraciones a Radio Zonica.

Para Lavagna, el segundo tema a tratar es la pobreza infantil. “Los datos dan que más del 50% de los chicos están en condiciones de pobreza. Tener 50% de los chicos y jóvenes en esa situación significa hipotecar el futuro de Argentina, ¿qué van a hacer en los próximos 15 o 20 años?”, se preguntó el candidato.

En este sentido, el ex ministro propuso un programa que empieza con un gran esfuerzo en la estimulación temprana, la nutrición infantil y la educación. “Hay que hacer un programa único que tenga en cuenta las distintas etapas de la vida y las distintas carencias que los jóvenes hoy tienen. Estamos hipotecando el futuro del país”, sintetizó.

Por último, el candidato de Consenso 19 se refirió a la crisis económica que atraviesa la Argentina. Lavagna recordó que “llevamos 32 trimestres de estancamiento, sin muchas perspectivas de salir a menos que haya un cambio sustancial en la manera de conducir la economía”.

Y agregó: “Los últimos dos años han sido una declinación. Es un caso único en el mundo. Cuando hay dos trimestres negativos, suenan todas las alarmas. Hay un diagnóstico que tiene el Gobierno que es el clásico programa de ajuste con apoyo del FMI. Y hay otro diagnóstico, totalmente distinto, que es el de entender que tenemos una economía estancada desde hace mucho tiempo con una enorme proporción de bienes de capital parados que hay que movilizar”, explicó.

Finalmente, Lavagna recordó que “hay dos cosas que hay que incorporar: primero, ponerle más dinero en el bolsillo a la gente, esto es inevitable. Hay que hacerlo de manera progresiva, no de manera brutal. Es indefectible que la gente tenga poder de compra; si no, no se arranca. En segundo lugar, hay que llevar adelante una rebaja de impuestos importante, en particular para pequeñas y medianas empresas que inviertan, reinviertan y tomen personal. Esas dos cosas juntas van a hacer que la economía arranque”, concluyó.