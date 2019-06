Moure: Las fuerzas nacionales y provinciales deben hacer cumplir las normas viales

En el marco de la Jornada realizada este lunes en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad por el día Mundial de la Seguridad Vial, el fiscal, Rodolfo Moure, que participó del encuentro y fue reconocido por los familiares víctimas de accidentes de tránsito, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “los procedimientos que se están haciendo para que los vea la gente o hacer estadísticas, no sirven de nada sino que falta tomar un rol activo en el tránsito y en el cumplimiento de las normas”.

“Efectivamente es bueno tener un reconocimiento de familiares de víctimas, sobre todo con una justicia que está tan mal vista. Estamos tratando de cambiar el paradigma del destrato a la víctima, que ésta no tiene derechos y que los derechos son solo los del imputado”, sostuvo el representante de la Unidad Funcional de Instrucción y juicio de Delitos culposos.

En tal sentido, remarcó que recientemente consiguieron un dictamen favorable en el marco del debate seguido por la muerte de Lucía Bernaola. “La sentencia desde el punto de vista de la pena fue ejemplar, aunque no así de la calificación legal y otras cuestiones”, resaltó.

“Estamos viendo que hay un cambio de paradigma, en el sentido que hay mayor reconocimiento a los derechos de la víctima y esto es lo que se ha demostrado en el día de la fecha. Es una reunión de la que salen cosas buenas y propuestas interesantes para hacer sobre todo a nivel provincial y nacional con reformas legislativas”, expresó.

A su vez, Moure adelantó que están volviendo a solicitar por “la intervención activa de las fuerzas policiales nacionales y provinciales para hacer cumplir las leyes de tránsito” a la vez que manifestó su preocupación por los accidentes de tránsito ocurridos en el último tiempo en la ciudad.

“Hay que tratar de reducir al mínimo este tipo de siniestralidad. Soy un convencido que hay que mirar a otros países que lo han hecho, como Brasil o Estados Unidos, donde hay una intervención activa de las fuerzas policiales en el tránsito, no como acá que se ha delegado en la Municipalidad exclusivamente que, más allá de la buena predisposición que puedan tener, carecen de los recursos humanos y materiales como para hacer cumplir las leyes”, afirmó.

En ese contexto, consideró que el tema del tránsito “no es una cuestión menor y como tal, debe ser tratada como un delito, en el que deben intervenir las fuerzas nacionales y provinciales en la prevención y cumplimiento de las normas viales”.

“Este cambio de paradigma se trata de voluntad política y de los ministros de nación y provincia para que bajen claras instrucciones a subalternos para que empiecen a trabajar activamente en el control de tránsito. No hace falta ninguna ley para que pueda intervenir la policía en el tema de tránsito”, añadió.

Además, Moure indicó que se deben hacer “controles estáticos y dinámicos en el tránsito, no como los que se hacen ahora que se pide cédula verde a los autos 0 kilómetros” y comentó que “si un patrullero ve una infracción debería detener a esa persona, secuestrar el vehículo y ponerlo a disposición de la autoridad municipal”.

“Los procedimientos que se están haciendo para que los vea la gente y hacer estadísticas no sirven de nada, sino que falta tomar un rol activo en el tránsito y en el cumplimiento de las normas”, aseguró el titular de la Fiscalía de delitos culposos de Mar del Plata.

Consultado por “el Retrato…” sobre por qué otros fiscales no actúan con la misma rigidez, respondió: “Cada caso es distinto. Con el Doctor Cistoldi y todos los integrantes de la Fiscalía trabajamos en equipo, pero muchas veces nos encontramos con frenos legislativos o de algunos jueces que tienen otros criterios”.

“No puedo hacer una crítica a colegas sino que, por el contrario, han avanzado mucho los reconocimientos del hecho que se hacen sobre las víctimas y nosotros no queremos estar ajenos a eso. También ha habido una clara instrucción del Fiscal General, Fabián Fernández Garello, para que las víctimas sean atendidas como corresponde y para que se esté del lado de ellas y no de otro”, explicó.

-¿Tenemos una Justicia muy garantista?

-La Justicia tiene que ser garantista, pero el problema es cuando el garantismo es mal entendido. Ese aspecto es el que se critica, es decir, un garantismo mal entendido en cuanto a excesivo formalismo y excesivos criterios a favor del imputado y pocas veces a favor de las víctimas.